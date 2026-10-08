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NBA／詹姆斯在76人首次灑粉儀式 熱身賽首秀繳10分、5助攻

記者劉肇育／即時報導
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加盟76人隊的球星詹姆斯8日出戰熱身賽。(美聯社)
加盟76人隊的球星詹姆斯8日出戰熱身賽。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

詹姆斯披上76人戰袍完成熱身賽首秀，上半場拿下10分、5助攻，並依慣例灑粉亮相，帶領球隊在新先發陣容中展開磨合。

76人日前在季前賽首戰以主力輪休方式擊敗尼克後，今天在對陣籃網的熱身賽中首度推出全新先發陣容，包括休賽季加入的巨星詹姆斯（LeBron James）首度披上76人戰袍出賽，他在上半場出賽18分鐘就拿下10分、5助攻、4籃板，為加盟新東家打響第一炮。

76人總教練納斯（Nick Nurse）在賽前受訪時透露，若主力球員在經過訓練後身體狀況均無大礙，希望能在對陣籃網的首節至上半場，安排詹姆斯、安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）以及埃奇庫姆（VJ Edgecombe）等核心成員一同登場拉開序幕。

而今天詹姆斯也迎來了在76人的首秀，並且依照個人慣例進行賽前撒鎂粉儀式，儘管開賽後詹姆斯仍在尋找與新隊友合作的感覺，但該節剩下4分多鐘時他就透過兩次罰球命中拿下轉披76人戰袍後，在季前熱身賽的首次得分，首節個人就有4分、5助攻進帳。第二節41歲的詹姆斯還有一次高難度的拉竿上籃進球表現，上半場打完他也一1投1中、罰球8投8中的百分之百命中率，拿下10分，並且未在下半場再度登場。

根據統計數據，詹姆斯在2003年首度在NBA迎來生涯首秀時，76人今年陣中還有4位球員球員尚未出生，其中就包括了他的先發搭擋埃奇庫姆以及愛德華（Justin Edwards）等人。

精華 FAQ

  • 詹姆斯上半場出賽18分鐘，拿下10分、5助攻與4籃板，罰球8投8中，並在下半場沒有再登場，完成加盟76人後的首次正式亮相。

  • 總教練納斯賽前就表示，希望讓詹姆斯、安比德、馬克西、布朗與埃奇庫姆等核心一起在首節到上半場登場，藉此加速新陣容磨合。

  • 報導指出，詹姆斯在2003年初登NBA時，76人現在陣中仍有4名球員尚未出生，凸顯他長年維持高水準，也讓這次首秀更具話題性。

NBA 詹姆斯

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