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NBA／雷霆MVP亞歷山大 跨界入股西甲足球勁旅馬德里競技

記者劉肇育／即時報導
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雷霆隊當家後衛亞歷山大跨界投資西甲足球隊馬德里競技。圖為亞歷山大10月7日在季前...
雷霆隊當家後衛亞歷山大跨界投資西甲足球隊馬德里競技。圖為亞歷山大10月7日在季前賽出戰公鹿隊。（路透）

兩屆NBA年度MVP、雷霆隊當家後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），正式將事業版圖延伸至足球圈，西甲豪門馬德里競技於今天正式宣佈，現年28歲的亞歷山大已購入球隊股份，成為球隊股東之一。

目前在西甲聯賽暫居第二的馬德里競技在聲明中表示，與這位加拿大星級後衛的合作是「建立在共同價值觀之上：野心、卓越，以及深信每一項成績都必須透過汗水與努力贏得」。

對於入股馬競，亞歷山大興奮表示，「我很期待能正式加入馬德里競技的經營團隊。這是一支長期屹立於歐洲足壇頂峰的傳統勁旅，我很榮幸能成為他們未來發展的一份子。」雖然馬競並未公開亞歷山大的具體持股比例與金額，但這次跨界投資無疑為雙方都注入了極高的話題性。

亞歷山大近年在NBA賽場上叱吒風雲，自2019年從快艇轉戰雷霆後迅速成長，不僅率隊奪得2025年NBA總冠軍並獲選FMVP，隨後更蟬聯年度MVP。如今他也追隨詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）等頂級球星的腳步跨足足球市場，展現出強大的商業影響力。

NBA 加拿大 雷霆

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