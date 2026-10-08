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NBA／爆料安比德遲到被詹姆斯罵 球評被詹皇打臉後道歉了

記者曾思儒／即時報導
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球評布林分享聽來的小故事，指一次練習時安比德（中）遲到，被剛加入的「小皇帝」詹姆...
球評布林分享聽來的小故事，指一次練習時安比德（中）遲到，被剛加入的「小皇帝」詹姆斯（左二）罵，但這個「小故事」被詹姆斯否認，布林7日也為造成的軒然大波致歉。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

76人熱身賽後，球評布林講述安比德遲到被詹姆斯責罵的軼事，卻遭詹姆斯否認而引發風波，布林隨後道歉，諾斯也替球隊澄清。

76人隊5日熱身賽以120：97擊敗尼克隊，卻還有延伸風波，該場的球評布林（Mike Breen）第四節分享聽來的小故事，指一次練習時安比德（Joel Embiid）遲到，被剛加入的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）罵，但這個「小故事」被詹姆斯否認，布林7日也為造成的軒然大波致歉。

「我很遺憾這故事被這樣解讀。」布林表示，轉播中分享這個聽來的小故事，是想表揚詹姆斯的職業精神和責任感，以及加入76人不久已經有影響力，「即便是像球員訓練遲到一兩分鐘，這麼微不足道的事情。」

布林透露這件事情是透過一位十分相信的消息來源得知，「我覺得這是一個很有意思的小故事，可以展現詹姆斯在費城展現出的領導力。」不過詹姆斯否認有這起事件，他表示安比德沒遲到，要布林不要再撒謊。

被「打臉」的布林坦言，一開始沒意識到主角之一是安比德，因此才讓這件事件被放大渲染，「我一直是安比德的忠實粉絲，感覺很糟，因為它以這種方式將焦點放到了他身上。」他也表示，不知道消息來源為何要編造這起故事，但詹姆斯已經說了從未發生，他相信也為說出這個故事道歉。

76人教頭諾斯（Nick Nurse）受訪提到，直到今天練習結束才了解整個事件，「我真正關注的只有一件事，那就是讓球員們能夠到訓練場和比賽場上來，他們也會這麼做。我們都明白也討論過，『是的，會有外界的干擾，但這取決於我們自己如何去應對』。」

有記者詢問諾斯，這件事件對安比德是否有些不公平？諾斯回說：「我隊之前聽到的消息以及你們問我的問題都感到驚訝，因為他一直表現得非常出色，他的狀態很好，一直在訓練場上。」諾斯表示，安比德很努力，看起來狀態也非常好，」所以，現在爆出這樣的消息，讓我感到很意外。」

精華 FAQ

  • 布林在第四節分享一則聽來的小故事，指安比德一次練習遲到，剛加入76人的詹姆斯因此當場責罵他，想藉此凸顯詹姆斯的領導力與職業精神。

  • 詹姆斯直接否認這件事，強調安比德並沒有遲到，還要求布林不要再撒謊，等於當場打臉這則未經證實的說法，讓事件迅速升溫。

  • 布林表示遺憾並道歉，稱自己是為了表揚詹姆斯卻意外讓安比德受傷害；諾斯則說球隊重點是備戰，安比德一直表現出色，外界干擾不應影響球隊。

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