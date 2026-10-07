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NBA／波爾辛吉斯狀況成謎 勇士教頭一問三不知

記者曾思儒／即時報導
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來自拉脫維亞的金州勇士隊長人波爾辛吉斯。(美聯社)
來自拉脫維亞的金州勇士隊長人波爾辛吉斯。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

勇士新援波爾辛吉斯因健康問題無限期缺陣，柯爾表示目前毫無新進度，甚至不確定他是否在灣區，球隊只能持續提供醫療與情感支持。

勇士隊昨天以124：98大勝主力全部休兵的湖人隊，不過新賽季仍有隱憂，總教練柯爾（Steve Kerr）賽前被問到波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）狀況時明確表示「沒答案」，目前甚至還沒看到本人，連拉脫維亞長人是否人在灣區也沒能給肯定回答。

早在季前訓練營開始前，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）就宣布波爾辛吉斯因健康問題將無限期缺陣，今天勇士到洛杉磯打熱身賽，波爾辛吉斯也沒隨隊。

波爾辛吉斯的狀態對勇士造成困擾，柯爾被問到波爾辛吉斯是否有任何新進度，搖頭說沒有；是否還在隊上？柯爾回說：「我還沒看到他，但我們昨天沒有練習，我也剛回到球場。」

勇士休賽季時才和波爾辛吉斯簽下2年4000萬美元的合約，目前人是否在灣區？柯爾說：「我想是的，我覺得他在附近，但我還沒看到他。」

上季加入勇士前，波爾辛吉斯就有豐富的傷病史，新賽季前健康又出狀況，柯爾坦言希望這位長人能回歸，「他是很有天份的選手，我們認為他當時的狀況還不錯，因此這確實令人擔憂。正如我所說，我們所能做的就是支持他，盡一切可能幫助他獲得醫療幫助和情感支持，並希望他能早日康復。」

精華 FAQ

  • 他因健康問題被球隊宣布無限期缺陣，季前訓練營前就已停止參與，連昨天的洛杉磯熱身賽也沒有隨隊出發，狀態仍相當不明朗。

  • 柯爾表示目前「沒答案」，也沒有看到波爾辛吉斯本人，甚至無法確定他是否真的在灣區，只能說大致上應該在附近，但沒有明確消息。

  • 勇士休賽季以2年4000萬美元簽下他，仍期待這位具天份的長人回歸；柯爾強調球隊會盡力提供醫療協助與情感支持，盼他早日康復。

NBA 湖人 灣區

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