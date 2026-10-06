NBA／76人噩耗 冠軍中鋒熱身賽受傷賽季直接報銷

胡克波提右腳阿基里斯腱撕裂，賽季直接報銷。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 76人替補中鋒胡克波提在季前熱身賽受傷，MRI確認右腳阿基里斯腱撕裂，本季提前報銷，球隊雖可申請傷病特例補強，卻受豪華稅門檻限制。

76人隊昨天和尼克 隊在季前熱身賽碰頭，但開賽不到5分鐘，76人替補中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）右腳就出現傷勢，被迫提前離場，今天MRI檢查結果出爐更是壞消息，胡克波提右腳阿基里斯腱撕裂，賽季直接報銷。

76人球團今天宣布胡克波提阿基里斯腱撕裂消息，胡克波提預計今天進行手術，根據球團表示，後續將視情況更新進度。阿基里斯腱撕裂大約需要3到6個月才能恢復正常行走，若要回到高強度運動需要6到12個月以上，等於本季直接報銷。

24歲的胡克波提上季隨尼克奪下總冠軍，7月簽下1年340萬美元的合約加入76人，但還沒開季就成傷兵。根據美國《ESPN》報導，76人有資格申請並獲得170萬美元的傷病球員特例，相當於胡克波提本季的一半薪水，但76人離第一層豪華稅只少180萬美元，代表若不裁掉一名球員，或進行一筆交易騰出更多薪資空間，就無法簽下另名球員來取代胡克波提的禁區空缺。

76人先前和229公分巨人法爾（Tacko Fall）簽下「Exhibit 10」訓練營合約，但法爾昨天熱身賽因左髖拉傷缺陣，約要7到10天後再評估，另名中鋒波納（Adem Bona）也因左腳扭傷缺席訓練營練習，不過球隊希望他能在熱身賽回歸。

今年組成極具話題「四巨頭」的76人，新賽季開幕戰將碰衛冕軍尼克。