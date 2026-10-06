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NBA／和尼克熱身賽才打5分鐘 76人中鋒就傷退

記者曾思儒／即時報導
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76人替補中鋒胡克波提（中間坐地者）5日在熱身賽途中，右腳出現傷勢，被迫提前離場...
76人替補中鋒胡克波提（中間坐地者）5日在熱身賽途中，右腳出現傷勢，被迫提前離場。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

76人對尼克的季前熱身賽中，替補中鋒胡克波提開賽不久就右腳受傷退場，76人最終仍以120：97取勝，並持續調整陣容備戰新賽季。

76人隊5日和尼克隊在季前熱身賽碰頭，不料開賽不到5分鐘，76人替補中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）右腳就出現傷勢，被迫提前離場。

這次沒有碰撞出現的傷勢發生在第一節還有7分06秒時，胡克波提防守時突然倒地，隨即摸著右小腿。

胡克波提上季隨尼克奪下總冠軍，7月簽下1年340萬美元的合約加入76人，但和前東家的首度交手就成傷兵。76人半場時證實，胡克波提不會再回歸；最終76人以120：97擊敗尼克，雙方在台灣時間10月21日的新賽季開幕戰將再度交手。

76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）過去三個賽季缺席場次多達150場，本季身體狀況無礙，訓練營能健康參與，不過今天在教頭諾斯（Nick Nurse）調度下休息，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和馬克西（Tyrese Maxey）也沒下陣，波納（Adem Bona）和229公分巨人法爾（Tacko Fall）也沒出賽。

諾斯賽前表示，希望大部分球員能透過熱身賽磨合。接續76人將作客布魯克林和籃網隊交手，再到波士頓和塞爾蒂克隊碰頭，當地16日再回到費城和「綠衫軍」再交手。

精華 FAQ

  • 他是在第一節還剩7分06秒、防守時突然倒地，隨後摸著右小腿並提前離場；整場比賽不到5分鐘就因傷退賽，且半場時已確認不會回歸。

  • 76人最後以120：97擊敗尼克，兩隊也將在台灣時間10月21日的新賽季開幕戰再度交手。接下來76人還要對籃網與塞爾蒂克進行熱身賽。

  • 在諾斯調度下，恩比德、馬克西、波納與法爾都未出賽，球隊希望藉由熱身賽讓大部分球員逐步磨合，並觀察陣容搭配與健康狀況。

NBA 尼克 尼克隊

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