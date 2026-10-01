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NBA／親見詹姆斯「搭直升機」上下班 馬克西苦笑：我只能坐路邊

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費城76人隊詹姆斯（右二）9月28日出席媒體日，右為埃奇科姆，左為布朗，左二是馬...
費城76人隊詹姆斯（右二）9月28日出席媒體日，右為埃奇科姆，左為布朗，左二是馬克西。（美聯社）

NBA球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今年夏天加盟費城76人，但住在紐約的他該怎麼上班？他的隊友馬克西（Tyrese Maxey）爆料，詹姆斯往返球隊訓練場時會搭乘直升機。馬克西9月30日笑談，有一次自己車子故障只能坐在路邊，詹姆斯卻搭直升機離開，形成強烈對比。

25歲的馬克西表示：「我不會說謊，那真的很好笑。我們其中一個人搭直升機離開，另一個人則坐在路邊。」

ESPN報導，76人的訓練基地位於新澤西州卡姆登，41歲的詹姆斯不待在費城時，計畫搭乘直升機往返紐約市。

詹姆斯今年7月與76人簽下2年、800萬美元合約，結束效力洛杉磯湖人8年的生涯。加盟前，他曾考慮金州勇士、邁阿密熱火及克里夫蘭騎士等球隊。

馬克西不只是詹姆斯的新隊友，也被認為是促成這筆簽約的重要人物之一。詹姆斯9月25日在Podcast節目「Mind the Game」中透露，當自己成為自由球員、決定不再與湖人續約後，馬克西是最早主動聯絡他的人之一。

詹姆斯與馬克西的經紀人是同一個，馬克西2020年進入NBA後，兩人的交情逐漸加深。

詹姆斯本周稍早首次以76人球員身分出席記者會時，更將馬克西形容為自己決定加盟的重要因素之一。他透露，自己曾與馬克西多次交流，不斷向對方詢問問題。

詹姆斯表示：「那不只是一次談話。當我把所有可能效力的球隊和球團逐一分析時，我們的關係是其中一個主要決定因素。」

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