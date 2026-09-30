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NBA／76人交易來宿敵主將布朗 馬克西喊不可思議

記者曾思儒／即時報導
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76人隊除交易來宿敵塞爾蒂克隊的主將布朗，還簽下詹姆斯，和安比德及馬克西，馬克西...
76人隊除交易來宿敵塞爾蒂克隊的主將布朗，還簽下詹姆斯，和安比德及馬克西，馬克西(左二)直呼瘋狂。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

76人今年大補強網羅布朗與詹姆斯，和安比德、馬克西組成四巨頭；馬克西對布朗轉戰宿敵直呼不可思議，也強調自己將以贏球為首要目標。

76人隊今年戰力大補強，除交易來宿敵塞爾蒂克隊的主將布朗（Jaylen Brown），還簽下「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），和安比德（Joel Embiid）及馬克西（Tyrese Maxey）組成「四巨頭」，馬克西也形容眼中的三位隊友，對於布朗的加入更直呼瘋狂。

布朗是2024年奪下金盃的總冠軍賽MVP，今年7月被交易到76人成大新聞。馬克西提到，費城的一切對布朗十分陌生，「想想看，想想看，在一個地方待了十年，然後來到這裡，來到一支你可能從小就被訓練成憎恨的球隊。這感覺很棒，尤其我們剛剛在季後賽中擊敗了塞爾蒂克，這簡直太不可思議了。」

雖是「四巨頭」年紀最輕的成員，25歲的馬克西上季繳出場均28.3分表現，是76人後場核心，他強調仍會繼續進步，但希望外界評價自己的方式不是數據，而是用球隊的勝場，「這才是我的主要心態，我的主要目標就是找到贏球的方式。」他提到過去自己已經扮演過許多角色，新賽季也會達成教練諾斯（Nick Nurse）的設定。

願意接受任何角色的馬克西，今天團隊第二次訓練後也提到對另外3位超級球星的想法，他形容詹姆斯就像一個老大哥，「他年紀比較大，是個很好的人。」

提到合作多年的安比德，馬克西提到禁區核心看起來狀況和心情都很好，「當你很健康也很開心，生活和籃球都保持平和心態時，就能發揮出最佳水準。他一直都很棒。」

至於布朗，馬克西讚新成員的身體素質宛如「怪物」，「他比你強壯、跳得比你高、速度比你快且天賦異禀，這些都是你每天都能看到的。但我認為，目前為止讓我印象最深刻的是他的溝通能力，以及他願意在防守端去壓迫，基本上就是教練現在需要他做什麼，他就做什麼。」

精華 FAQ

  • 內文指出，76人先交易來塞爾蒂克主將布朗，又簽下詹姆斯，與原有的安比德、馬克西合組四巨頭，成為新賽季最受關注的豪華陣容之一。

  • 因為布朗在塞爾蒂克待了10年，長期被視為費城宿敵的一員，如今卻轉戰76人；而且76人剛在季後賽擊敗塞爾蒂克，這種轉變讓他覺得非常瘋狂。

  • 馬克西表示自己願意接受任何角色，也會配合教練諾斯的安排；他希望外界不要只看數據，而是以球隊勝場來評價他，因為他的核心心態就是找到贏球方式。

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