紐約尼克還沒確定訪白宮 川普任內未接待過NBA總冠軍

紐約尼克6月18日在紐約市政廳舉辦冠軍遊行。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約尼克是否接受川普邀請訪白宮尚未定案，球隊正內部討論；若成行，可能配合本季對華盛頓的客場賽程安排。

NBA 紐約尼克 新球季開訓之際，球隊是否接受美國總統川普 （Donald Trump）邀請造訪白宮仍未有決定。總教練布朗（Mike Brown）9月29日表示，球員與球隊管理層目前仍在內部討論，最終決定將由全隊共同執行。

尼克周二舉行新球季首次訓練，布朗被問及球隊是否已決定前往白宮時表示：「不，目前仍是球員和球隊內部正在討論的事情。無論我們決定怎麼做，我們都會一起去做。」

按照傳統，現任美國總統通常會邀請前一季NBA總冠軍球隊造訪白宮，但川普任內並非如此。川普首個總統任期內沒有NBA冠軍球隊造訪白宮，2024年再次當選後亦沒有球隊前往。

尼克隊與川普之間則有較密切的關係。川普曾到麥迪遜廣場花園觀看今年NBA總決賽第3場，期間與尼克老闆多蘭（James Dolan）同坐。尼克奪冠後，多蘭也曾表示，如果收到白宮邀請，球隊會接受。

NBA冠軍球隊造訪白宮的傳統可追溯至1963年，當時波士頓塞爾蒂克成為首支造訪白宮的NBA冠軍。前總統歐巴馬（Barack Obama）本身是籃球迷，任內每年都接待NBA總冠軍。

川普過去則曾與部分NBA球員發生公開爭議。2018年NBA總決賽期間，當時金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）及效力克里夫蘭騎士的詹姆斯（LeBron James）均表示球隊無意造訪白宮後，川普曾表示不會邀請最終奪冠的球隊。

2025年NBA總冠軍雷霆上季也沒有造訪白宮，球隊當時表示時間安排不合適。

NBA球隊通常會利用前往華盛頓作客華盛頓巫師的賽程安排白宮行程。尼克本季將於12月18日及明年3月16日前往華盛頓比賽，因此若最終決定造訪白宮，這兩個時間點均可能成為安排選項。