NBA／詹姆斯去76人 兒子留湖人：我也有我的路要走

詹姆斯（左）出席球隊媒體日。（路透）

詹姆斯 (LeBron James)今年夏天離開效力多年的洛杉磯湖人 ，轉投費城76人，兒子布朗尼(Bronny)則繼續留在湖人。面對父子生涯首度分開效力不同球隊，布朗尼28日在湖人媒體日表示，兩人其實沒有討論太多轉隊一事，因為「他有自己的路，我也有我的路」。

布朗尼透露，「爸爸知道我想闖出一番名堂，想繼續我的職業生涯，不斷提升自己。他也知道我想專注於此，所以，他決定這麼做。」

詹姆斯父子過去兩季在湖人創造多個歷史時刻。兩年前NBA 揭幕戰，兩人同場登場，成為聯盟史上首對在正式比賽並肩作戰的父子；上季季後賽，父子也曾聯手在對休士頓火箭的比賽中打出一波10：0攻勢，協助湖人取勝。

如今父親轉戰76人、兒子留在湖人，父子將首次以對手身分碰面。布朗尼本季合約總值230萬美元且受保障，他表示整個休季都專注於做好替補角色，為湖人後衛唐西奇（Luka Doncic）及里夫斯（Austin Reaves）提供支援。上季他出戰42場例行賽及8場季後賽。

布朗尼也談到如何在父親的巨大光環下建立自己的身分。「你們都叫我布朗尼，我的真名叫勒布朗。我從事籃球這項運動已經很久了。」他說，每天早上醒來，都努力證明自己是「布朗尼」而不是「勒布朗」，而這件事對他而言是一種激勵。

湖人與76人的首次對決將於今年聖誕節在洛杉磯舉行。唐西奇談到詹姆斯離隊時則表示：「他離開確實有點令人難過；和勒布朗一起打球太棒了。我從他身上學到了很多東西，我們都知道勒布朗是誰。我們一起度過了很多美好的時光。」