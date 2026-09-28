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NBA／不會離開金塊 約柯奇計畫明夏續約：如果球隊還需要我

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約柯奇28日出席球隊媒體日。(路透)
約柯奇28日出席球隊媒體日。(路透)

丹佛金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）28日在球隊媒體日重申，計畫明年夏天與金塊簽下一份長期合約，不過這次他開玩笑補充了一個前提：「如果他們還想要我的話。」

約柯奇目前選擇暫緩續約，從財務角度來看相當合理。若等到明年夏天，他有資格簽下5年超級頂薪合約，總值預計接近3.5億美元。不過，這也讓部分球迷擔心，萬一金塊戰績不佳，約柯奇可能選擇離隊。

「我一直都非常坦白地談過這件事，希望他們相信我。」約柯奇談到金塊管理層時表示，自己希望繼續留在丹佛。

31歲的約柯奇上季場均攻下27.7分、12.9籃板及10.7助攻，在年度最有價值球員（MVP）票選中排名第2，僅次於奧克拉荷馬雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

約柯奇表示，自己沒有離開丹佛的打算，希望像近期續約金州勇士的柯瑞一樣，在選中自己的球隊結束職業生涯。

「我來到這裡時，我們基本上只是一支普通的球隊，但後來我們拿下總冠軍，如今我們仍然有能力、有機會在高水平競爭，並再次贏得總冠軍。」約柯奇說，「對我而言，這就是傳承。你希望成為傳奇，希望人們記住你，所以在我的想法裡，這就是實現方式。」

約柯奇仍享受比賽中的競爭，「和朋友一起對抗其他球隊，永遠是一件有趣的事。」他說。

金塊管理層同樣對約柯奇長期留隊抱持信心。被問到如果金塊新球季開局不順，是否會影響約柯奇的未來時，球隊籃球運營執行副總裁班坦澤（Ben Tenzer）表示：「我們沒有任何擔憂。」

精華 FAQ

  • 他從財務角度考量，若等到明年夏天再簽，將有資格取得5年超級頂薪合約，總值接近3.5億美元，因此暫緩續約對他最有利。

  • 他明確表示沒有離開丹佛的打算，希望繼續留在選中自己的球隊，甚至想像柯瑞一樣在母隊結束職業生涯，延續自己的傳奇。

  • 球隊籃球運營執行副總裁班坦澤表示完全沒有擔憂，認為即使新球季開局不順，也不會動搖約柯奇長期留隊的想法。

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