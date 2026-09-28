NBA／柯瑞再續約勇士2年：這裡是我家、代表灣區很驕傲

柯瑞28日出席球隊媒體日。(美聯社)

金州勇士球星柯瑞 （Stephen Curry）28日首度公開談及續約決定。他表示，自己選擇與效力至今的勇士再簽2年、總值1.16億美元合約，最重要原因是對球隊及灣區 的歸屬感，並希望以自己能掌控的方式完成職業生涯。

柯瑞在簽下新合約後首次公開亮相時說：「這裡就是我的家。這是我們一起建立的一切。這是一個我整個職業生涯都在這裡打球、在球迷面前比賽的社群。能夠用正確的方式完成這段故事，是我能夠掌控的重要部分。」

柯瑞原本持有1年6260萬美元合約，今年8月29日取得續約資格。勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy）當時向他提出多種方案，包括直接簽下頂薪合約，或暫時等待，以讓球隊管理層獲得更多時間及薪資空間調度彈性。

柯瑞考慮近1個月後，最終在上周五選擇2年1.16億美元的方案。這份合約比他原本有資格簽下的2年1.367億美元少逾2000萬美元，但第2年設有球員選項，因此實際上柯瑞只確定接受單季減薪1000萬美元。

「我們都是聰明人，所以你可以從中看出為什麼合約會這樣設計。」柯瑞說。

勇士近年刻意安排多份即將到期的大型合約，希望在交易截止日前或明年夏天保有足夠薪資空間。柯瑞2027至28年球季薪資為5,570萬美元，將使球隊原本預期的薪資空間縮減近半，但他的減薪仍為勇士留下額外調度空間。

面對外界對勇士新球季競爭力的疑問，柯瑞表示自己不會提前思考明年2月或休季安排。「我不會快轉到2月，也不會快轉到下個休季。什麼都不會。就是從第1場比賽開始，努力贏球。如果我們具備競爭力並做到應該做的事，那麼我們就能從中得到資訊，知道需要如何變得更好。」

柯瑞明年3月將滿39歲，目前即將迎來生涯第18個賽季。他表示，無論球隊未來陣容如何變化，自己希望繼續代表勇士及灣區出戰。

「代表灣區是一種驕傲。代表這支球隊，從我2009年踏進這裡，到我們所有人共同取得的一切——這不只是我的事情，而是『我們』的事情。我希望好好對待這一切。」柯瑞說，「這一直對我很重要，在做出這次合約決定時，這件事始終放在我的心裡最重要的位置。」