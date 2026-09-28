NBA／詹姆斯首穿76人球衣 曝曾想過「加盟紐約尼克」

詹姆斯9月28日出席球隊媒體日。（美聯社）

NBA 球星「詹皇」詹姆斯 （LeBron James）透露，今年自由球員決定曾在5支球隊之間考慮，包括費城76人、克里夫蘭騎士、金州勇士、邁阿密熱火及明尼蘇達灰狼。不過，他其實還曾設想過加盟紐約尼克 ，只是尼克在今年6月結束長達53年的冠軍荒後，讓他最終打消念頭。

詹姆斯28日在76人年度媒體日接受ESPN訪問時表示，他過去曾想像自己穿上尼克球衣，在麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）結束職業生涯。「我曾想像在花園球場打球，並在花園結束我的職業生涯，那是我打過最棒的地方之一。」

詹姆斯形容，麥迪遜廣場花園「就籃球員而言，我認為它是世界第1的球館」。不過，當尼克擊敗聖安東尼奧馬刺、奪得總冠軍後，他改變了想法。

「我當時想，『嘿，我不能這麼做。』我做不到。」詹姆斯說。

他解釋，尼克剛奪冠後，如果自己此時加盟，勢必引發外界反彈，「你們根本不會讓我這麼做」，他指的是媒體及外界的反應。

詹姆斯同時向尼克送上祝福，表示：「我當然非常尊重尼克。那是一支不可思議的球隊，有不可思議的球員。」他也特別提到尼克隊長布朗森（Jalen Brunson）：「向布朗森致敬，我愛那個傢伙，他真的很不可思議。」

尼克今年季後賽次輪曾與76人交手，最終在5月以4比0橫掃76人，每場平均勝22.3分。

如今效力76人的詹姆斯，新球季例行賽仍有至少2次機會踏上花園球場，分別是10月20日開幕戰及明年2月27日，若兩隊再次於季後賽碰頭，交手次數還可能增加。

雖然最終沒有加盟尼克，詹姆斯仍透露自己將在紐約與費城兩地生活。被問到會選哪一座城市居住時，他簡短回答：「兩邊。」隨後補充：「多處住所。」

76人新季例行賽將於10月20日開打，首戰便將迎戰衛冕冠軍紐約尼克。