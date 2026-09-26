我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

NBA／柯瑞「降薪」留勇士 2年1.16億美元續約

NBA／柯瑞「降薪」留勇士 2年1.16億美元續約

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
勇士球星柯瑞。（美聯社）
勇士球星柯瑞。（美聯社）

ESPN報導，NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）已同意簽下一紙兩年、總值1.16億美元的延長合約，合約最後一年附球員選項，將讓這名勇士隊史傳奇持續效力至2028-29球季，也確定他將在勇士度過生涯第20個NBA球季。

柯瑞原本仍在履行一紙總值6260萬美元的合約，8月29日取得延長資格，最高可簽兩年、1億3670萬美元。不過，勇士近幾周向柯瑞提出多種合約方案，包括頂薪續約、稍微降薪續約，以及暫緩決定。最終柯瑞選擇降薪換取保障，也為球隊未來操作留下更多薪資空間。

報導指出，柯瑞新合約薪資將從下季的6260萬美元降至2027-28球季的5570萬美元，2028-29球季則為6020萬美元的球員選項。此舉預計可讓勇士明年夏天多出約1000萬美元薪資空間，增加球隊在自由球員市場或交易市場補強的彈性。

柯瑞花了近一個月思考是否接受頂薪、稍微降薪，或繼續等待新合約。他本周表示：「我們現在的情況非常有趣。不管我是簽頂薪、低於頂薪，還是其他方案，我都希望身處一支有競爭力的球隊。我希望球隊能有一定彈性，因為過去幾年我們並沒有這樣的空間。」

柯瑞也說：「對我來說，資訊和耐心是關鍵。以我們過去四年的情況、我目前的生涯階段、今年的球隊，以及我們想要贏球的強烈渴望來看，這是一個非常獨特的情況，必須在這些因素之間取得平衡。」

即將迎來39歲的柯瑞，上季因持續性的右膝傷勢缺席39場比賽，但他表示自己進入訓練營前身體狀況良好：「重新投入工作令人興奮。我覺得自己充分利用了休賽季，對自己的身體狀況沒有任何遲疑。我很期待重新開始工作。」

這紙兩年1.16億美元延長合約簽下後，柯瑞職業生涯場上薪資總收入將達6.52億美元，成為NBA史上首位生涯場上收入突破6億美元的球員。

精華 FAQ

  • 他同意簽下2年、總值1.16億美元的延長合約，最後一年附球員選項，等於確定至少再留勇士2季，並將在球隊度過生涯第20個NBA球季。

  • 因為他原本最高可簽2年1億3670萬美元，但最後接受較低總值的方案，2027-28球季薪資為5570萬美元，2028-29球季則是6020萬美元球員選項。

  • 報導指出，柯瑞降薪後可讓勇士明年夏天多出約1000萬美元薪資空間，增加球隊在自由球員市場或交易市場進行補強的彈性與操作餘裕。

NBA 柯瑞

上一則

MLB／「永遠都是老虎人」韋蘭德引退賽喊話教頭：敢太早換投試試看

延伸閱讀

NBA／尼克續約唐斯談判陷入停滯 第二層豪華稅壓力恐成留人關鍵

NBA／尼克續約唐斯談判陷入停滯 第二層豪華稅壓力恐成留人關鍵
NBA／柯瑞再次重申想在勇士終老：一切會水到渠成

NBA／柯瑞再次重申想在勇士終老：一切會水到渠成
NBA／期待加盟飢渴的勇士 尼恩盛讚柯瑞：像魔術師

NBA／期待加盟飢渴的勇士 尼恩盛讚柯瑞：像魔術師
NBA／2027-28年賽季薪資上限調至1.76億元 溫班亞瑪多賺290萬

NBA／2027-28年賽季薪資上限調至1.76億元 溫班亞瑪多賺290萬

熱門新聞

當地時間9月18日，在愛知·名古屋亞運會男子籃球項目半決賽中，中國男籃78比97日本隊，無緣決賽。圖為中國隊球員崔永熙在比賽中持球進攻。 （中新社）

亞運會╱不敵日本無緣決賽 中國男籃差距何在？

2026-09-18 14:50
9月24日，日本隊選手張本智和（左）3比0戰勝中國隊選手王楚欽。中國隊2比3不敵日本隊，獲得亞軍。（新華社）

亞運╱日乒男團贏中奪金 張本智和連呼沒想到打敗王楚欽

2026-09-24 11:37
法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）結束與Nike約20年的合作，轉投瑞士新興品牌On。 （路透）

姆巴佩轉投On…Nike又失一星 20年贊助關係告終

2026-09-18 10:50
主辦單位為節省成本並創新嘗試，租用義大利郵輪作為海上臨時運動員住宿設施之一。(香港中通社)

亞運選手住郵輪、木屋惹議 亞奧會：不希望主辦國虧錢

2026-09-19 14:22
9月24日，愛知·名古屋亞運會乒乓球男團決賽，以王楚欽（中）、溫瑞博、林詩棟（左）組成的中國隊2比3不敵東道主日本隊，摘下銀牌，最前為男隊總教練王皓。（中通社）

亞運╱中國男乒回應輸日本：新老交替 要留「試錯空間」

2026-09-24 14:01
效力老虎隊的台灣選手李灝宇，20日未能推進安打累積，4打數沒有安打。（美聯社）

MLB／老虎確定沒季後賽可打了 李灝宇4支0停在單季80安 最後6場再拚

2026-09-20 22:20

超人氣

更多 >
吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了