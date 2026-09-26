NBA／柯瑞「降薪」留勇士 2年1.16億美元續約

勇士球星柯瑞。（美聯社）

ESPN報導，NBA 勇士隊球星柯瑞 （Stephen Curry）已同意簽下一紙兩年、總值1.16億美元的延長合約，合約最後一年附球員選項，將讓這名勇士隊史傳奇持續效力至2028-29球季，也確定他將在勇士度過生涯第20個NBA球季。

柯瑞原本仍在履行一紙總值6260萬美元的合約，8月29日取得延長資格，最高可簽兩年、1億3670萬美元。不過，勇士近幾周向柯瑞提出多種合約方案，包括頂薪續約、稍微降薪續約，以及暫緩決定。最終柯瑞選擇降薪換取保障，也為球隊未來操作留下更多薪資空間。

報導指出，柯瑞新合約薪資將從下季的6260萬美元降至2027-28球季的5570萬美元，2028-29球季則為6020萬美元的球員選項。此舉預計可讓勇士明年夏天多出約1000萬美元薪資空間，增加球隊在自由球員市場或交易市場補強的彈性。

柯瑞花了近一個月思考是否接受頂薪、稍微降薪，或繼續等待新合約。他本周表示：「我們現在的情況非常有趣。不管我是簽頂薪、低於頂薪，還是其他方案，我都希望身處一支有競爭力的球隊。我希望球隊能有一定彈性，因為過去幾年我們並沒有這樣的空間。」

柯瑞也說：「對我來說，資訊和耐心是關鍵。以我們過去四年的情況、我目前的生涯階段、今年的球隊，以及我們想要贏球的強烈渴望來看，這是一個非常獨特的情況，必須在這些因素之間取得平衡。」

即將迎來39歲的柯瑞，上季因持續性的右膝傷勢缺席39場比賽，但他表示自己進入訓練營前身體狀況良好：「重新投入工作令人興奮。我覺得自己充分利用了休賽季，對自己的身體狀況沒有任何遲疑。我很期待重新開始工作。」

這紙兩年1.16億美元延長合約簽下後，柯瑞職業生涯場上薪資總收入將達6.52億美元，成為NBA史上首位生涯場上收入突破6億美元的球員。