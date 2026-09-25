NBA／詹姆斯加盟76人原因：想幫安比德拿生涯首座冠軍

詹姆斯本季轉戰費城76人。（美聯社）

美國職籃NBA 球星「詹皇」詹姆斯 （LeBron James）結束效力洛杉磯湖人 隊8個球季後，本季轉戰費城76人。41歲的詹姆斯25日在「Mind the Game」播客節目中談到加盟76人的原因有兩個原因

詹姆斯7月26日與76人簽下2年、800萬美元合約，結束外界數周對他下一站的猜測。當時包括金州勇士、邁阿密熱火及克里夫蘭騎士等球隊，都曾被視為可能的落腳處。

詹姆斯在節目中表示，當他成為自由球員、決定告知湖人不會續留後，馬克西（Tyrese Maxey）是最早聯絡他的人之一。「當我成為自由球員，我們決定讓湖人知道我不會回來時，他是第一批打電話給我的人之一。」

詹姆斯與25歲的馬克西擁有共同經紀人，兩人自馬克西2020年進入NBA後便成為朋友。詹姆斯指出，這段友誼讓他對加盟76人更加感興趣。

除了馬克西，安比德（Joel Embiid）也是詹姆斯考量的重要因素。詹姆斯說：「他在我們這個聯盟已經完成了一切，唯一還沒有做到的，就是贏得冠軍。我想試著幫助他拿到人生第一座冠軍。」

詹姆斯也提到，安比德多年來肩負整座費城的期待，「他已經『The Process』10年、12年，無論到底多久了。」他希望自己能成為球隊突破瓶頸的最後一塊拼圖，「希望我可以成為那個最後的小部分，幫助他跨過這道門檻。」

加盟76人後，詹姆斯將與馬克西、安比德，以及新加入的布朗（Jaylen Brown）和V.J. Edgecombe組成預計的先發陣容。

即將迎來生涯第24季的詹姆斯，也談到自己仍選擇繼續征戰NBA。他表示，自己如今更加著迷於「究竟還能在多大程度上打破外界預期」。對於共同主持人奈許（Steve Nash）提到繼續職業生涯的問題，詹姆斯說：「如果你仍然有機會做自己熱愛的事，為什麼要說我不做了？理由是什麼？你真的有一個理由嗎？」