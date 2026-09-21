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NBA／該回洛杉磯「上班」了 唐西奇心碎和女兒告別

記者曾思儒／即時報導
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NBA新賽季倒數計時，湖人隊當家球星唐西奇也將從家鄉斯洛維尼亞回到洛杉磯。（路透...
NBA新賽季倒數計時，湖人隊當家球星唐西奇也將從家鄉斯洛維尼亞回到洛杉磯。（路透）

NBA新賽季倒數計時，湖人隊當家球星唐西奇（Luka Dončić）也將從家鄉斯洛維尼亞回到洛杉磯，20日他還在社群發了一系列兩位女兒的照片，和女兒心碎告別。

湖人將在28日舉行媒體日，唐西奇預計媒體日前必須回到洛杉磯，他20日在社群和兩位女兒加布里埃拉（Gabriela）和奧莉維亞（Olivia）告別，他寫道：「無論爸爸身在世界的哪一處，我的心中永遠都有妳們。無論我到哪，妳們都與我同在。愛妳們。」

唐西奇（Luka Doncic）和前未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）已經分手，兩個女兒平常都在斯洛維尼亞，唐西奇今年休季期間幾乎都在斯洛維尼亞陪伴女兒，上個月還曾在斯洛維尼亞舉辦小型訓練營，招待隊友們到家鄉4天，訓練兼旅遊凝聚團隊。

上季唐西奇場均33.5分是聯盟第三，另有8.3助攻，在MVP票選上名列第4，助湖人打出53勝29敗成績，其中三月更有場均37.5分、8籃板、7.4助攻表現，助隊打出單月15勝2敗成績，但4月初卻傷到腿，季後賽坐滿板凳。

唐西奇曾提到，醫生告訴他傷勢要休息8周，因此在9月29日訓練營開啟時預期可以完全健康參與。

精華 FAQ

  • 因為NBA新賽季即將展開，湖人將在28日舉行媒體日，他預計必須在此之前返抵洛杉磯，為新球季的正式報到與備戰做準備。

  • 他分享與女兒們的照片並寫下告別訊息，表示無論爸爸身在世界哪一處，心中永遠都有她們，並強調不管到哪裡，女兒都與他同在。

  • 他上季場均33.5分、8.3助攻，MVP票選第4，幫湖人打出53勝29敗；但4月初腿部受傷，季後賽坐板凳，醫師評估需休息8周。

洛杉磯 NBA 唐西奇

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