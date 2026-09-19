亞運／男籃4強賽 中國慘輸日本二軍20分

當地時間9月18日，在愛知·名古屋亞運會男子籃球項目半決賽中，中國男籃78比97敗給日本隊，無緣決賽。圖為中國隊球員李悅洲持球進攻。 （中新社）

中國男籃18日在名古屋亞運會四強賽遭逢慘敗，面對多數主力缺席的日本 隊，全場最多一度落後達35分，最終以77比97不敵對手無緣決賽，創下中國男籃對陣日本隊的史上最大輸球分差紀錄。中國男籃將在20日與伊朗 隊爭奪銅牌。

綜合紅星新聞、上觀新聞報導，這場備受矚目的中日大戰開局即呈一面倒。中國隊首節以15比28落後，半場結束差距擴大至30比49。防守端因主力防守尖兵朱俊龍先前在小組賽受傷缺陣，致使外線與內線防守大洞頻現；王俊傑更曾高高躍起封蓋對手後重重摔倒在地。進入第三節，中國隊防線全面崩潰，前三節結束以52比83落後高達31分。

日本隊此役並非全主力出征，八村壘、河村勇輝等具備NBA 經歷的球員均未參賽，陣中僅保留幸樹．謝弗與高島源治延續世預賽陣容。然而，此前非歸化首選的中鋒亞歷克斯．柯克（Alex Kirk）在內線打出統治級表現，10投7中高效率砍下15分12籃板；角色球員金近廉更是外線手感火熱，飆進四記三分球攻下全場最高的19分。

反觀中國隊進攻端陷入沉悶，半場僅拿30分。四分之一決賽砍下30分的得分主力廖三寧手感冰冷僅得6分；僅胡金秋在內線保持9投8中的高效率，攻下全隊最高的14分，其餘主力如崔永熙貢獻13分6籃板、胡明軒11分。中國隊直到末節才展開追分，但因前期落後過大無力回天。

報導指出，歷史數據顯示，中國男籃長年對日本占據絕對優勢，但轉折點始於2024年2月男籃亞洲盃預選賽以73比76落敗，打破88年來在FIBA正式賽事不敗紀錄。加上今年7月世預賽以73比92大比分落敗，中國隊已在兩個多月內兩度敗給日本。

主教練郭士強賽後坦言，「這一個夏天，我們這個團隊，不管教練球員，都非常認真努力，做好每次訓練和比賽。我們整個中國男籃都非常辛苦，都很努力。」各界議論紛紛，有人質疑態度，有人吐槽發揮，但王治郅的一番犀利點評，瞬間戳穿慘敗最真實的真相，簡單直白卻無比扎心：這幫年輕球員真的很拼，態度沒有問題，純粹是硬實力不足，實打實打不過對手。

這場比賽暴露出中國男籃與日本籃球在青訓體系和戰術素養上的差距。日本隊以年輕球員為主的陣容能打出行雲流水的配合，而中國隊主力與替補之間有明顯斷層。中國隊連續兩屆亞運止步半決賽，若不能正視陣容結構、戰術體系及防守執行等深層問題，僅靠賽後總結難以扭轉頹勢。

在愛知·名古屋亞運會男籃半決賽中，中國隊對陣日本隊。（新華社）

在愛知·名古屋亞運會男子籃球項目半決賽中，中國男籃78比97敗給日本隊，無緣決賽。圖為中國隊球員胡明軒在比賽中持球進攻。 （ 中新社）

當地時間9月18日，在愛知·名古屋亞運會男子籃球項目半決賽中，中國男籃78比97日本隊，無緣決賽。圖為中國隊球員崔永熙在比賽中持球進攻。 （中新社）