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NBA／紐約尼克1張票1408元？開幕戰「票價出包」將退球迷差額

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尼克隊10月20日開幕戰，將在主場迎戰費城76人隊。（美聯社）
尼克隊10月20日開幕戰，將在主場迎戰費城76人隊。（美聯社）

NBA衛冕冠軍紐約尼克隊因售票系統出現「定價錯誤」，導致2026至27年球季單場門票價格異常飆高，球團17日宣布暫停個人門票銷售。原定10月20日主場迎戰費城76人隊的開幕戰，最低入場票價一度高達1408美元，球團表示將重新定價，已購票球迷也會退還差額。

衛報報導，尼克隊本周開始販售新球季單場門票，但開放一般民眾購票後，TicketData.com數據顯示，開幕戰最低入場價格曾達1363美元；在周一開放尼克「Fan First」Chase信用卡持卡人購票時，最低價格更一度攀升至1408美元。

麥迪遜廣場花園體育公司（Madison Square Garden Sports）聲明：「我們因定價錯誤暫停尼克單場門票銷售。我們將恢復至去年票價，再平均調漲12%。」公司並表示，將很快以新價格重新開放售票，已購買單場門票的球迷則會獲得差額退款。

球團強調：「我們從未打算向忠實球迷收取過高票價，感謝大家對尼克的支持，也感謝球迷在我們處理這項問題期間保持耐心。」

尼克隊上季睽違53年再度奪得NBA總冠軍，預期新球季票價本就會上調。報導指出，球隊打進季後賽後通常會調漲票價，但若未能晉級季後賽，球團老闆James Dolan過去並未提高票價。此次售票錯誤並未影響季票銷售，季票購買程序早在數個月前便已展開。

這場開幕戰也備受矚目，76人休賽季簽下詹姆斯（LeBron James），並交易取得布朗（Jaylen Brown），將與安比德（Joel Embiid）及馬克西（Tyrese Maxey）組成陣容，挑戰剛奪冠的尼克。

高昂票價今年持續引發體壇關注。6月NBA總冠軍賽期間，尼克主場麥迪遜廣場花園的二手市場門票，即使是視野較差的位置，價格也一度接近9000美元。

TicketData.com統計，尼克2026至27年球季預計45場季前賽及例行賽主場比賽，最低入場票平均價格為262美元，超過其他任何NBA球隊一倍以上；洛杉磯湖人平均為130美元，波士頓塞爾提克則為99美元。

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