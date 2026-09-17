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NBA／說到做到 厄文幫NFL球員付逾萬罰款

記者曾思儒／即時報導
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獨行俠隊明星後衛厄文。(美聯社)
獨行俠隊明星後衛厄文。(美聯社)

獨行俠隊明星後衛厄文（Kyrie Irving）說到做到，他主動提出替NFL德州人隊（Houston Texans）的線衛阿爾-沙伊爾（Azeez Al-Shaair）支付1萬1492美元的罰款，原因是他在黑色的眼罩上寫了未經授權的訊息。

德州人周日以31：36輸球的比賽中，阿爾-沙伊爾眼下以黑底白字寫上「Hind Rajab」字樣，指的是一名巴勒斯坦女孩，她疑似2024年1月在加薩被以色列軍隊殺害。

根據NFL規定，球員不得穿著、展示或以其他方式傳達任何形式的個人訊息，無論是文字還是圖畫，除非此類訊息事先獲得聯盟辦公室的批准，阿爾-沙伊爾因此領到聯盟罰款。

厄文先前在社群上就表示，會支付阿爾-沙伊爾這筆罰款，如今也實現諾言。

阿爾-沙伊爾去年季後賽就曾用同樣方式寫下「停止種族滅絕」而被罰款，這是表達對巴勒斯坦的支持，暗指以色列在加薩地帶軍事行動造成死傷；厄文也同樣表達了對親巴勒斯坦運動的支持，今年2月明星賽，他穿了一件海軍藍上衣，上面用白色字母寫著「PRESS」，聲援在報導衝突中喪生的巴勒斯坦記者。

精華 FAQ

  • 厄文主動替德州人隊線衛阿爾-沙伊爾支付1萬1492美元罰款，因為對方在比賽中於眼罩上寫下未經聯盟批准的訊息，因而遭NFL開罰。

  • 他在黑色眼罩上寫上「Hind Rajab」字樣，指涉一名巴勒斯坦女孩。由於NFL規定球員不得傳達未經批准的個人訊息，因此他被聯盟處以罰款。

  • 兩人都曾以不同方式表達對巴勒斯坦的支持。阿爾-沙伊爾曾寫下「停止種族滅絕」，厄文則在明星賽穿著聲援巴勒斯坦記者的上衣。

NFL 厄文 NBA

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