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NBA／和布朗互換東家 喬治轉戰綠衫軍：要抓住絕佳機會

記者曾思儒／即時報導
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從費城轉戰波士頓的喬治(左二)，15日在球隊舉辦的記者會上表示，身為球員，能做的...
從費城轉戰波士頓的喬治(左二)，15日在球隊舉辦的記者會上表示，身為球員，能做的就是把握每一次機會。（路透）

從費城轉戰波士頓的喬治（Paul George），15日在球隊舉辦的記者會上表示，自己耳朵沒聾，外界的不滿聲音都有聽到，也能明白自身處境，但身為球員，能做的就是把握每一次機會。

36歲的喬治休7月交易案和2024年總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）互換東家，塞爾蒂克成為喬治第5支隊伍。喬治提到，明白布朗對綠衫軍和波士頓的重要性，「說實話，他們是該對這筆交易懷有情感上的共鳴。」

「但我的工作就是抓住這個絕佳的機會。」喬治提到，過去自已幾年傷病不斷，日子過得艱難，「但就我個人而言，我現在感覺狀態很好，已經走出傷病的陰霾，身體重新找回狀態。」

喬治和羅賓森（Mitchell Robinson）及康利（Mike Conley）都在新球季加入塞爾蒂克，將和綠衫軍當家球星泰托姆（Jayson Tatum）合作，其中羅賓森是尼克隊今年贏下總冠軍的班底，老將康利將迎接第20個賽季。

羅賓森因個人原因缺席記者會，不過綠衫軍的籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）表示，很滿意三位新成員訓練中的狀態，兩周後球隊就會展開訓練營，三人今年夏天也有加入泰托姆和其他綠衫軍球員的非正式訓練。

精華 FAQ

  • 喬治是在7月交易案中，和2024年總冠軍賽MVP布朗互換東家後轉戰波士頓，這也讓塞爾蒂克成為他生涯第5支球隊，正式展開新階段。

  • 喬治表示自己耳朵沒聾，外界的不滿和批評都有聽到，也理解目前處境，但他認為球員能做的就是把握每一次機會，努力用表現回應。

  • 除了喬治之外，羅賓森與老將康利也加入塞爾蒂克，三人將和泰托姆合作。史蒂文斯稱很滿意他們訓練狀態，且都已參與非正式合練。

NBA 尼克隊 波士頓

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