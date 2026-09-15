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NBA／才剛被新東家鵜鶘釋出就宣布退休 41歲吉布森重返公牛接任助教

記者劉肇育／即時報導
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吉布森。(路透)
吉布森。(路透)

NBA賽場征戰長達17個賽季的41歲資深前鋒吉布森（Taj Gibson），日前被交易到鵜鶘隊並遭到釋出後，隨即宣布結束球員生涯，不過這名昔日以頑強防守與硬朗作風著稱的禁區悍將，退役後並未離開籃球，公牛球團隨即宣布他將重返發跡地芝加哥，加入新任總教練史普利特（Tiago Splitter）的教練團，展開執教生涯的新篇章。

吉布森在個人社群平台上感性寫道，「我可以坦蕩地說，我已經為這項運動傾盡所有。我很感謝每一個時刻、每一位隊友、教練，以及所有選擇相信我的人。」

自2009年被公牛選中後，吉布森在風城效力8個賽季，憑藉不服輸的拚勁成為球迷心中的英雄，並曾隨隊一路闖進東區決賽，締造後喬丹時代公牛的最佳戰績。今年初他才特地回到芝加哥，出席昔日戰友羅斯（Derrick Rose）的球衣退休儀式，展現與公牛球團的深厚情誼。

據了解，雙方早在今年7月的拉斯維加斯夏季聯賽期間便曾接洽，促成了這次的重逢。吉布森17年生涯先後效力過公牛、尼克、灰狼等8支球隊，留下生涯場均8.3分、5.7籃板與1.0阻攻的戰績。如今他卸下戰袍、拿起戰術板，將把多年來累積的寶貴經驗傳承給公牛新一代的年輕球員。

精華 FAQ

  • 他先被交易到鵜鶘，隨後又遭到釋出，接著宣布退休，正式結束長達17年的NBA球員生涯，並轉向教練工作。

  • 吉布森自2009年起就在公牛成名，與球團和芝加哥關係深厚，球隊也希望借重他多年實戰經驗，協助年輕球員成長。

  • 他17年生涯效力過8支球隊，最長時間待在公牛8季，曾幫助球隊闖進東區決賽，生涯場均8.3分、5.7籃板與1.0阻攻。

NBA 退休 尼克

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