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世界盃女籃 美擊敗法國封后 隊史第12座冠軍

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美國隊球星史都華(左)在冠軍戰攻守俱佳，率隊奪得本屆世界盃后座。圖為她與隊友格雷...
美國隊球星史都華(左)在冠軍戰攻守俱佳，率隊奪得本屆世界盃后座。圖為她與隊友格雷開心的咬住金牌。(路透)

FIBA女籃世界盃13日在柏林閉幕，美國隊在決賽以97：79擊敗法國隊，奪得連續第五個世界盃冠軍，也是隊史第12個世界盃冠軍。

這場勝利使美國隊在世界盃上的連勝紀錄擴大到36場，這項紀錄可以追溯到2006年世界盃半決賽，當時他們輸給俄羅斯隊68比75。自1983年決賽以84比82敗給蘇聯隊之後，美國隊在此後連續九屆決賽保持全勝。

13日的決賽，美國隊球星史都華(Breanna Stewart)攻守全能，攻下22分並抓下10個籃板，被評為最有價值球員；隊友楊格(Jackie Young)也貢獻18分、6籃板與5助攻，助美國隊穩坐女籃霸主地位。

法國隊開局強勢。首節結束時，美國隊以17-20落後。第二節開始，法國隊連得11分，其中威廉斯的三分球更是錦上添花，使法國隊以31-17領先，此後美國隊奮起直追，克拉克在半場結束前壓哨命中三分，將比數追至43-45。

美國隊在下半場占據絕對優勢，第三節開局打出一波11-2的攻勢，以54-47反超法國隊。此後法國隊一度將比數追至55-51，但美國隊再打出一波16-3的攻勢，其中法國隊被判罰兩次非體育道德犯規。美國隊帶著73-57的領先優勢進入第四節，法國隊始終未能縮小分差。

在季軍爭奪戰中，西班牙隊以81比58擊敗東道主德國隊，奪得季軍。

美國隊球星史都華(左)在冠軍戰攻守俱佳，率隊奪得本屆世界盃后座。(路透)
美國隊球星史都華(左)在冠軍戰攻守俱佳，率隊奪得本屆世界盃后座。(路透)

美國隊球星史都華(右)在冠軍戰攻守俱佳，率隊奪得本屆世界盃后座。(路透)
美國隊球星史都華(右)在冠軍戰攻守俱佳，率隊奪得本屆世界盃后座。(路透)

精華 FAQ

  • 美國隊在決賽以97：79擊敗法國隊，成功奪冠。這不僅是她們連續第5個世界盃冠軍，也是隊史第12座世界盃冠軍，持續鞏固女籃霸主地位。

  • 美國隊在世界盃上的連勝紀錄擴大到36場，且可追溯至2006年世界盃半決賽失利後至今未再輸球。她們自1983年後更已連續9屆決賽全勝。

  • 史都華攻下22分、10籃板，並獲選最有價值球員；楊格也有18分、6籃板、5助攻。季軍戰則由西班牙隊以81比58擊敗東道主德國隊。

俄羅斯 世界盃

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