世界盃女籃 美國力克西班牙 將與法國爭冠

世界盃女籃四強賽，美國隊靠隊長史都華(左)在攻守兩端挺身而出，力克西班牙隊，打進決賽。(路透)

世界盃 女子籃球賽四強戰12日在柏林登場，衛冕的美國隊歷經苦戰，於第四節拉開比分，最終以76：66擊敗西班牙晉級決賽，13日將與法國隊爭奪本屆冠軍金盃。

路透報導，力拚五連霸的美國隊，在周六的四強賽遭遇西班牙頑強抵抗。開局西班牙展現強悍防守，打出9：1攻勢搶得先機，但美國隊隨即回穩，在克拉克(Caitlin Clark)率領的替補陣容帶動下，打出11：0反擊，以20：16搶回領先。西班牙隊上半場在馬丁(Iyana Martin)帶領下緊咬比分，美國隊半場結束僅握有3分優勢。

第三節，西班牙攻防俱佳，在此節尾聲，西班牙靠著一波9：2攻勢與古斯塔森(Megan Gustafson)連得4分，將比數扳平。進入關鍵第四節，攻下全隊最高16分的美國隊長史都華(Breanna Stewart)挺身而出，以堅強防守加上連進4記罰球，幫助球隊拉開10分差距，並鎖定勝利。

另一場四強賽事中，法國隊以86：64大勝地主德國 隊，隊史首度闖進世界盃決賽。威廉斯(Gabby Williams)為法國隊繳出22分、5籃板、5助攻與4抄截的全能表現。這場勝利也讓法國確定收穫自1953年首屆賽事奪銅以來的首面世界盃獎牌。

周日決賽將重演2024年奧運冠軍戰的頂尖對決，當年美國以1分險勝法國，奪得金牌。