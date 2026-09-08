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NBA／隊史第九位 湖人將為「禪師」傑克森樹立銅像

記者劉肇育／即時報導
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現年80歲的傑克森，執教生涯共握有11枚總冠軍戒指，是NBA史上最具代表性的總教...
現年80歲的傑克森，執教生涯共握有11枚總冠軍戒指，是NBA史上最具代表性的總教練之一。(美聯社)

湖人在今天正式宣布，將於下個賽季為曾率隊奪下五座總冠軍的名帥「禪師」傑克森（Phil Jackson）樹立紀念銅像，以此致敬他為紫金軍團締造的輝煌王朝，銅像揭幕儀式預計於明年4月10日、湖人主場迎戰灰狼的賽前舉行。

現年80歲的傑克森，執教生涯共握有11枚總冠軍戒指，是NBA史上最具代表性的總教練之一，他曾兩度執掌湖人兵符（1999-2004年、2005-2011年），合計帶隊長達11個賽季，期間他靠著招牌的「三角戰術」，先是打造「歐布連線」（Shaquille O'Neal & Kobe Bryant）完成三連霸（2000-2002年）；隨後又與布萊恩、加索（Pau Gasol）合作，於2009及2010年再添兩座金盃，生涯七度率湖人挺進總冠軍賽、五度登頂。

湖人代理老闆珍妮·巴斯（Jeanie Buss）在聲明中感性表示，「傑克森定義了何謂冠軍籃球，他的執教哲學帶出了偉大球員的最佳狀態，不僅重塑了湖人的奪冠傳統，更樹立了後人難以企及的卓越標準。」

傑克森將成為湖人隊史第9位在加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）外「明星廣場」擁有銅像的成員，與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）、威斯特（Jerry West）、歐尼爾及布萊恩等人一同永載史冊，該座銅像已交由知名雕塑家阿姆拉尼（Omri Amrany）操刀設計。

精華 FAQ

  • 湖人是為了表彰傑克森帶領球隊奪下5座總冠軍、重塑奪冠傳統的重大貢獻。他以三角戰術打造王朝，讓球隊成為NBA最具代表性的強權之一。

  • 銅像揭幕儀式預計在明年4月10日舉行，時間點安排在湖人主場迎戰灰狼的賽前，屆時將正式向這位名帥致敬。

  • 傑克森將成為湖人隊史第9位在Crypto.com Arena外明星廣場擁有銅像的人，與賈霸、魔術強森、威斯特、歐尼爾、布萊恩等傳奇並列。

NBA 湖人

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