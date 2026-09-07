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NBA／和快艇不歡而散 CP3：最不被尊重的一次

記者曾思儒／即時報導
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準名人堂球星「CP3」保羅（Chris Paul）上季和快艇隊不歡而散，只打了1...
準名人堂球星「CP3」保羅（Chris Paul）上季和快艇隊不歡而散，只打了16場就被冷凍。（路透）

準名人堂球星「CP3」保羅（Chris Paul）上季和快艇隊不歡而散，只打了16場就被冷凍，接續被交易到暴龍隊後被裁掉，3月直接宣布退休；他近期上podcast「Build or Break」時提到這段過往，稱快艇的行為是個人經歷過「最不受尊重」的經歷。

12度入選明星賽的保羅去年就在社群宣布當季將是「最後一舞」，不料宣布不久就被快艇「分手」；當時有報導指出，保羅已經有好幾周不曾和總教練泰倫魯（Tyronn Lue）交流。

最終保羅的最後一季只為快艇打16場比賽，留下場均2.9分、3.3助攻，他上podcast時說：「整件事最有趣的地方在於，這可能是我經歷過的最不尊重人的事情之一。」

保羅表示，正因對球隊投入多年，也看到事情的處理方式，「這讓你明白，無論你做了什麼，或是你過去做了什麼，都沒人關心。」

早在2011年保羅就加入快艇，和「灌籃王」葛里芬（Blake Griffin）的組合讓比賽觀賞性十足，保羅一路待到17年轉戰火箭隊，上季再回歸，不料卻變成「戰力外」，黯然結束生涯最後一個賽季。

NBA 快艇 退休

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