NBA／綁定核心陣容 火箭5年2.08億美元頂約續留湯普森

火箭傳出與23歲全能後衛湯普森(中)達成一份為期5年、總價值高達2.08億美元的提前續約合約。(新華社)

近年靠著年輕陣容成長表現亮眼的火箭 ，3日再度展現重金留人決心，傳出已與23歲全能後衛湯普森（Amen Thompson）達成一份為期5年、總價值高達2.08億美元的提前續約合約，合約中還包含10%的交易保證金，將讓他至少留隊效力至2032年。

2023年選秀以首輪第4順位獲選的湯普森，近兩個賽季展現極佳的多功能性與防守威脅，上季在主將范弗利特（Fred VanVleet）缺陣期間，他扛下控球後衛重任，並繳出18.3分、5.3助攻及1.5抄截的生涯最佳成績，總上場時間更冠絕全聯盟。此外，他也是聯盟上季唯二能繳出至少「18分、7籃板、5助攻」的9名球員之一，展現全能球風。

火箭近年戰績顯著提升，連續兩季打出52勝佳績，在先後以大合約提前綁定森根（Alperen Sengun）、史密斯（Jabari Smith Jr.）與伊森（Tari Eason）後，如今再綁定湯普森，搭配上季補進的全明星老將杜蘭特（Kevin Durant），成功奠定未來幾年爭冠的核心班底。湯普森也成為繼馬刺 溫班亞瑪（Victor Wembanyama）後，同屆選秀中第二位獲得頂級提前續約的球員。