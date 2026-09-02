我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

NBA／退休後無縫轉職 衛斯特布魯克成Project B聯盟首席戰略官

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前NBA「大三元製造機」、2017年年度MVP衛斯特布魯克成Project B聯...
前NBA「大三元製造機」、2017年年度MVP衛斯特布魯克成Project B聯盟首席戰略官。（路透）

NBA「大三元製造機」、2017年年度MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook），在上月拋出引退震撼彈後迅速開啟事業新篇章，跨國新興籃球聯賽「Project B」於2日正式宣布，衛斯特布魯克將以共同創辦人兼首席戰略官的身分加盟，不僅入股經營，更進入董事會掌舵，開創退役後的全新籃球版圖。

橫跨男、女籃的新興聯賽「Project B」預計於2027年1月正式啟航，屆時將以巡迴賽型態橫跨歐洲、亞洲與美洲各大城市，衛斯特布魯克透過聲明表示，「在職業生涯的每個階段，對我而言最珍貴的就是確保人人都能在桌前擁有一席之地。透過Project B，我們正挑戰傳統，將頂級體育、文化與娛樂融入全新視野，讓球員不再只是價值的創造者，更是股東與決策者。」

儘管衛斯特布魯克並無復出兼任球員的打算，但聯賽早已展現強大雄心，不僅找來前亞特蘭大老鷹隊總管費爾德斯（Landry Fields）擔任男籃營運負責人，女籃陣容更已吸引包括女籃明星福德（Azzi Fudd）、前MVP歐古米克（Nneka Ogwumike）與瓊斯（Jonquel Jones）等十餘位頂尖球星加盟，並喊出薪資高於現行WNBA的優渥條件，為全球籃壇注入一股不可忽視的新勢力。

精華 FAQ

  • 他在上月拋出引退震撼彈後，立刻以共同創辦人兼首席戰略官身分加盟Project B，並入股、進董事會，顯示他想把影響力延伸到球場之外。

  • Project B預計2027年1月啟航，採巡迴賽形式跨越歐洲、亞洲與美洲各大城市，並強調結合頂級體育、文化與娛樂，打造不同於傳統聯盟的模式。

  • 男籃方面找來前老鷹總管Landry Fields負責營運，女籃則吸引Azzi Fudd、Nneka Ogwumike、Jonquel Jones等多位球星加入，並主打薪資優於WNBA。

NBA 退休

上一則

美網／54分鐘速勝 衛冕軍莎芭蓮卡強勢闖第三輪

下一則

MLB／李灝宇5支1對雙城3連戰都有打點 可望再破張育成4項紀錄

延伸閱讀

NBA／巴特勒旋風訪台 談養母再造之恩 大啖鹽酥雞

NBA／巴特勒旋風訪台 談養母再造之恩 大啖鹽酥雞
世界盃男籃／美國隊名單出爐 詹姆斯聯手二連霸前鋒拚晉級門票

世界盃男籃／美國隊名單出爐 詹姆斯聯手二連霸前鋒拚晉級門票
女籃好手米靖恩來美追夢 朝WNBA邁進盼回饋台灣

女籃好手米靖恩來美追夢 朝WNBA邁進盼回饋台灣
NBA／勇奪NCAA、夏聯冠軍MVP 勇士菜鳥卻曝曾在巴士偷偷掉淚

NBA／勇奪NCAA、夏聯冠軍MVP 勇士菜鳥卻曝曾在巴士偷偷掉淚

熱門新聞

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯25日在美網混雙賽出戰。(路透)

美網／辛納傷退、男單奪冠賠率洗牌 女單群雄割據、天才少女聲勢看漲

2026-08-28 00:30
約克維奇美網首輪意外遭淘汰。（美聯社）

美網／約克維奇5盤大戰輸球「體力明顯跟不上」爆冷1輪遊

2026-08-31 00:12
英國女將包特（Katie Boulter）6月於溫網。(歐新社)

美網賽場飄「大麻味」英國選手問：這是正常嗎？

2026-08-29 18:53
崔妮蒂穿上印有「我愛男朋友」的上衣觀戰美網，力挺男友謝爾頓。（路透）

美網／足壇最高薪女將「小蟲」羅德曼女兒高調示愛謝爾頓

2026-09-03 08:40
梅西宣布結束阿根廷國家隊球員生涯。（新華社）

梅西宣布告別阿根廷國家隊…決賽失利兩天 就寫好引退信

2026-08-31 11:44
約克維奇美網爆冷一輪遊。（美聯社）

美網／約克維奇爆冷淘汰「邊打邊吐又抽筋」寫20年最差成績

2026-08-31 01:40

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見