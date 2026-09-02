NBA／退休後無縫轉職 衛斯特布魯克成Project B聯盟首席戰略官

前NBA「大三元製造機」、2017年年度MVP衛斯特布魯克成Project B聯盟首席戰略官。（路透）

前NBA 「大三元製造機」、2017年年度MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook），在上月拋出引退震撼彈後迅速開啟事業新篇章，跨國新興籃球聯賽「Project B」於2日正式宣布，衛斯特布魯克將以共同創辦人兼首席戰略官的身分加盟，不僅入股經營，更進入董事會掌舵，開創退役後的全新籃球版圖。

橫跨男、女籃的新興聯賽「Project B」預計於2027年1月正式啟航，屆時將以巡迴賽型態橫跨歐洲、亞洲與美洲各大城市，衛斯特布魯克透過聲明表示，「在職業生涯的每個階段，對我而言最珍貴的就是確保人人都能在桌前擁有一席之地。透過Project B，我們正挑戰傳統，將頂級體育、文化與娛樂融入全新視野，讓球員不再只是價值的創造者，更是股東與決策者。」

儘管衛斯特布魯克並無復出兼任球員的打算，但聯賽早已展現強大雄心，不僅找來前亞特蘭大老鷹隊總管費爾德斯（Landry Fields）擔任男籃營運負責人，女籃陣容更已吸引包括女籃明星福德（Azzi Fudd）、前MVP歐古米克（Nneka Ogwumike）與瓊斯（Jonquel Jones）等十餘位頂尖球星加盟，並喊出薪資高於現行WNBA的優渥條件，為全球籃壇注入一股不可忽視的新勢力。