NBA／布魯克林吹懷舊風 籃網復刻受歡迎經典球衣
NBA新賽季將於10月登場，籃網隊重溫經典，美國球衣媒體《NBA Uniform Tracker》指出，籃網2018-19賽季的城市版球衣，新球季再度啟用，讓球場吹起一股懷舊風。
這不是這款受球迷歡迎的城市球衣首度回歸，上季籃網就有11場比賽使用這件向知名饒舌歌手The Notorious BIG（Biggie）致敬的球衣，首場比賽是11月11日出戰暴龍隊的賽事，這件以澳洲品牌「Coogi」為靈感來源的球衣就已亮相。
▲ 影片來源：x平台@pisounalinha（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
2018年賽季，籃網勝場數只被設定31.5場，但打出超乎預期的成績，最終以42勝40敗結束例行賽，排在東區第6位，儘管季後賽首輪就止步，不過羅素（D'Angelo Russell）打出爆發賽季並入選全明星賽，勒佛特（Caris LeVert）和艾倫（Jarrett Allen）成為年輕一代的領袖，丁威迪（Spencer Dinwiddie）也從板凳區提供火力。
本季籃網希望遵循類似模式，儘管不被看好，但陣容和2018-19賽季有相似之處，目標在教頭費南德茲（Jordi Fernández）帶領下從東區突圍。
籃網將在新賽季再度啟用2018-19賽季的城市版球衣，這件球衣曾以懷舊設計獲得球迷喜愛，先前也已在上季多場比賽中重返賽場。 球衣設計向知名饒舌歌手The Notorious BIG致敬，並以澳洲品牌Coogi為靈感來源，兼具文化意義與視覺特色，因此在球迷之間相當受歡迎。 籃網希望在不被看好的情況下，延續當年超乎預期的表現，靠相似陣容與年輕核心發揮戰力，並在教頭Jordi Fernández帶領下從東區突圍。
精華 FAQ
籃網將在新賽季再度啟用2018-19賽季的城市版球衣，這件球衣曾以懷舊設計獲得球迷喜愛，先前也已在上季多場比賽中重返賽場。
球衣設計向知名饒舌歌手The Notorious BIG致敬，並以澳洲品牌Coogi為靈感來源，兼具文化意義與視覺特色，因此在球迷之間相當受歡迎。
籃網希望在不被看好的情況下，延續當年超乎預期的表現，靠相似陣容與年輕核心發揮戰力，並在教頭Jordi Fernández帶領下從東區突圍。
上一則
MLB／今井達也轉牛棚9天沒出賽 激勵獎金恐怕全泡湯
下一則