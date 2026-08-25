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NBA／曾與爵士簽約 明星前鋒打破限制確定重返大學賽場

記者劉肇育／即時報導
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前聖約翰大學明星前鋒、2025年大東聯盟年度最佳球員路易斯。(美聯社)
前聖約翰大學明星前鋒、2025年大東聯盟年度最佳球員路易斯。(美聯社)

前聖約翰大學明星前鋒、2025年大東聯盟年度最佳球員RJ·路易斯（RJ Luis Jr.），在歷經NBA選秀落榜、相續與爵士及塞爾蒂克隊旗下G聯盟球隊簽署職業合約後，今天獲路易斯安納州法官頒發臨時禁制令，新學季將能重披路易斯安那州立大學戰袍。

這項裁決徹底砸爛NCAA長期捍衛的職業與業餘界線，過去一旦球員跨過職業門檻簽署合約，即視同放棄大學參賽權；然而，隨著NCAA開放學校直接向球員支付報酬，法院認定過往的限制充滿「恣意與不合理」，路易斯的代表律師直言，NCAA既已轉型為商業職業化聯賽，就不該再用雙重標準困住球員。

雖然NCAA上周才在科羅拉多州的聯賽資格上訴案中暫時收復失地，阻止了「五年五季」放寬條款的全面擴散，但在地方州法院的法律戰中卻接連敗退，路易斯案的勝訴，無疑為大批曾涉足職業賽場、如今欲重返大學的球員開闢全新通道。

對於由主帥韋德（Will Wade）掌舵的LSU而言，這無疑是一劑強心針，身高6呎7吋的路易斯，上季能交出18.2分、7.2籃板的頂級鋒線數據。不過，隨著NCAA勢必提出上訴，這場由法院主導的「重返校園」法律大戲，恐將持續籠罩整個新賽季。

精華 FAQ

  • 路易斯獲路易斯安納州法官核發臨時禁制令，法院認為NCAA過往禁止曾簽職業合約者回到大學的規定充滿恣意與不合理，因此准許他新學季繼續替LSU出賽。

  • RJ·路易斯在NBA選秀落榜後，先後與爵士以及塞爾蒂克隊旗下的G聯盟球隊簽下職業合約，之後才透過法律途徑爭取回到大學層級的資格。

  • 此案被視為對NCAA長期維持的職業與業餘分界重大衝擊，若後續判決持續擴大，可能讓更多曾踏入職業賽場、如今想回到大學的球員獲得重新參賽機會。

NCAA NBA 路易斯安納州

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