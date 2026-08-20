我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

10部高質感古裝劇 「花開錦繡」古韻足、張凌赫代表作得肯定

NBA／5隊交易案 華森轉戰騎士、史特魯斯送去快艇

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金塊最終還是沒留住受限制自由球員華森，透過5隊交易送他去騎士。 (路透)
金塊最終還是沒留住受限制自由球員華森，透過5隊交易送他去騎士。 (路透)

騎士、金塊和快艇隊達成交易協議，華森（Peyton Watson）將從金塊被送去騎士，史特魯斯（Max Strus）從騎士轉戰快艇，這筆交易還包括巫師隊和國王隊，是一筆牽涉5隊的交易案。

消息人士向美國媒體ESPN透露，作為這筆多隊交易的一部分，丹佛金塊隊將獲得一個不受保護的2031年騎士的首輪選秀權，和一個2032年國王隊的次輪選秀權，以及從巫師來的里斯（Julian Reese）。

騎士除獲得華森，還從獲得巫師的惠特摩（Cam Whitmore），2027年快艇的第二輪選秀權將給巫師；快艇得到史特魯斯，巫師獲得騎士的曼恩（Tre Mann）和現金，以及2027年騎士和快艇的次輪選秀權。

「Klutch Sports」執行長保羅（Rich Paul）和經紀人牛頓（Lucas Newton）向ESPN透露，華森將和騎士簽下一份新合約，這張4年8800萬美元的合約包含球員選項和交易補償金。

華嵾上季先發40場比賽，場均14.6分、4.9籃板、2.1助攻和0.9抄截都是生涯新高，三分球命中率達4成1，且有4場比賽超過30分。

NBA 快艇

上一則

沒預期那麼快 22歲溫班亞瑪接法國隊長

延伸閱讀

NBA／騎士後衛老換新 交易出施羅德 清出資金鎖定庫明加

NBA／騎士後衛老換新 交易出施羅德 清出資金鎖定庫明加
NBA／跳出合約獲加薪 比爾2年1320萬元留快艇還附帶選擇權

NBA／跳出合約獲加薪 比爾2年1320萬元留快艇還附帶選擇權
NBA／「愛神」勒夫盼赴費城重聚詹姆斯 經紀人已主動聯繫

NBA／「愛神」勒夫盼赴費城重聚詹姆斯 經紀人已主動聯繫
NBA／溫班亞瑪被比下去了 快艇簽「226公分」中鋒 登聯盟最高

NBA／溫班亞瑪被比下去了 快艇簽「226公分」中鋒 登聯盟最高

熱門新聞

網壇傳奇人物費德勒（Roger Federer）。（美聯社）

1原因 費德勒1夜蒸發5200萬…不再坐擁10億身家

2026-08-12 16:41
中國選手石宇奇在比賽中。（新華社）

羽球世錦賽首日 球王石宇奇爆冷輸地主出局 現場歡聲雷動

2026-08-17 11:10
C羅8月15日賽前與兒女合影。(路透)

足球／C羅婚前協議曝光 若離婚…女方每月可獲11.5萬美元

2026-08-15 19:51
塞爾維亞名將約克維奇在辛辛那提網球公開賽以6比2、4比6、4比6，遭阿根廷選手蒂蘭特逆轉淘汰。約克維奇受高溫影響，一度申請醫療暫停。(路透)

約克維奇不敵酷暑雙膝跪地 申請醫療 辛辛那提網賽遭逆轉

2026-08-16 13:37
C羅與老婆喬治娜2018年的合照。（路透）

生第6個寶寶？C羅沒把話說死 老婆說「10年後再考慮」

2026-08-16 23:50
詹姆斯推出Youtube頻道。（路透）

NBA／詹姆斯進軍YouTube 首支影片集結2016騎士冠軍班底

2026-08-16 01:33

超人氣

更多 >
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王