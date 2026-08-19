沒預期那麼快 22歲溫班亞瑪接法國隊長

馬刺隊長人溫班亞瑪以法國隊隊長身分，率隊出征FIBA世界盃的歐洲區資格賽。(路透)

雖只有22歲，馬刺 隊長人溫班亞瑪 （Victor Wembanyama）已經展現領袖氣息，他的領導力也將延續到法國國家隊，以隊長身分率隊出征FIBA世界盃的歐洲區資格賽。

法國要先和塞爾維亞進行友誼賽，塞爾維亞陣中有3屆NBA 年度MVP約柯奇（Nikola Jokic），27日再展開歐洲區資格賽，首戰將碰斯洛維尼亞，30日飛到瑞典迎接客場賽程。

被賦予隊長角色，溫班亞瑪說：「作為隊長，首要任務是樹立榜樣，成為一名領導者，透過場上的表現，了解戰術體系和對手，並保持冷靜。」他也提到，成為隊長的時間比自己預期早一些，不過這次是絕佳機會讓自己以隊長身份和教練組一起展開新篇章，「我感到很榮幸和興奮，在法國教練福圖克斯（Frederic Fauthoux）告訴我之前，我並沒想過，但這確實是莫大榮耀。」

這是溫班亞瑪在巴黎奧運後再披國家隊戰袍，隊友還包括灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），以及佛尼爾（Evan Fournier）和雷諾（Maxime Raynaud）等NBA球星。

溫班亞瑪在前年巴黎奧運場均貢獻15.8分、9.7籃板和3.3助攻，助隊留下銀牌，奧運後持續成長，上季NBA全票獲得年度防守球員肯定，MVP投票也名列第三，且率馬刺重返總冠軍賽。

溫班亞瑪接受法國媒體訪問時提到，國家隊有更大責任，因為賽事期間較短，場次也比職業賽少許多，「每一場都很重要。」