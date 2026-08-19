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沒預期那麼快 22歲溫班亞瑪接法國隊長

記者曾思儒／即時報導
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馬刺隊長人溫班亞瑪以法國隊隊長身分，率隊出征FIBA世界盃的歐洲區資格賽。(路透...
馬刺隊長人溫班亞瑪以法國隊隊長身分，率隊出征FIBA世界盃的歐洲區資格賽。(路透)

雖只有22歲，馬刺隊長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）已經展現領袖氣息，他的領導力也將延續到法國國家隊，以隊長身分率隊出征FIBA世界盃的歐洲區資格賽。

法國要先和塞爾維亞進行友誼賽，塞爾維亞陣中有3屆NBA年度MVP約柯奇（Nikola Jokic），27日再展開歐洲區資格賽，首戰將碰斯洛維尼亞，30日飛到瑞典迎接客場賽程。

被賦予隊長角色，溫班亞瑪說：「作為隊長，首要任務是樹立榜樣，成為一名領導者，透過場上的表現，了解戰術體系和對手，並保持冷靜。」他也提到，成為隊長的時間比自己預期早一些，不過這次是絕佳機會讓自己以隊長身份和教練組一起展開新篇章，「我感到很榮幸和興奮，在法國教練福圖克斯（Frederic Fauthoux）告訴我之前，我並沒想過，但這確實是莫大榮耀。」

這是溫班亞瑪在巴黎奧運後再披國家隊戰袍，隊友還包括灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），以及佛尼爾（Evan Fournier）和雷諾（Maxime Raynaud）等NBA球星。

溫班亞瑪在前年巴黎奧運場均貢獻15.8分、9.7籃板和3.3助攻，助隊留下銀牌，奧運後持續成長，上季NBA全票獲得年度防守球員肯定，MVP投票也名列第三，且率馬刺重返總冠軍賽。

溫班亞瑪接受法國媒體訪問時提到，國家隊有更大責任，因為賽事期間較短，場次也比職業賽少許多，「每一場都很重要。」

精華 FAQ

  • 法國教練福圖克斯看重他的領袖氣質與場上影響力，因此讓他提早擔任隊長。溫班亞瑪也坦言，這比自己預期來得早，但他認為是帶領新篇章的難得機會。

  • 他認為隊長最重要的是樹立榜樣，透過場上表現帶動隊友，並且要了解戰術體系、掌握對手資訊，同時在比賽中保持冷靜，因為每一場國家隊賽事都很重要。

  • 法國隊先與塞爾維亞打友誼賽，接著在27日展開歐洲區資格賽，首戰對斯洛維尼亞，30日再作客瑞典。隊中還有戈貝爾、佛尼爾與雷諾等NBA球星。

溫班亞瑪 NBA 馬刺

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