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NBA／詹姆斯到費城抱團 朗多讚「神操作」看好奪冠

記者曾思儒／即時報導
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詹姆斯（左）與朗多2018年曾是隊友。（美聯社）
詹姆斯（左）與朗多2018年曾是隊友。（美聯社）

76人隊今年夏天大補強，先和塞爾蒂克隊換來前總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown），再有「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）加盟，詹姆斯雖被批評是「抱團」想球總冠軍，曾經和詹姆斯在湖人隊當隊友的朗多（Rajon Rondo）卻說，「小皇帝」這一步是「神操作」，看好76人能奪下總冠軍。

詹姆斯以2年800萬美元的老將底薪合約加入76人，將在費城展開第24個NBA賽季，聯手布朗、安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成「四巨頭」，成奪冠熱門。

2024年正式宣告退役的朗多，2021到22年賽季曾和詹姆斯在湖人同隊，他和上podcast 「The Road Trippin」時提到詹姆斯的選擇，大讚「神操作」，他解釋說，詹姆斯擁有聯盟最優秀的年輕控球後衛，「詹姆斯就像棋盤上的國王，他擁有所有必要的旗子，所有能讓他做出正確決定的旗子。我們都知道他是一位偉大的球員，是籃球史上最偉大的球員之一，如果給他這樣一批隊友，我一定會賭他們奪冠。」

朗多還補充，平常自己不常下注，「但如果要賭的話，我會毫不猶豫押注76人。」

精華 FAQ

  • 因為他以2年800萬美元的老將底薪加入76人，和布朗、安比德、馬克西組成豪華四巨頭，被外界視為為衝擊總冠軍而再次集結球星。

  • 朗多在podcast中把這步棋稱為神操作，認為詹姆斯擁有聯盟最優秀的年輕控球後衛與完整隊友配置，只要陣容到位，他就非常值得押注。

  • 朗多認為詹姆斯是歷史級球星，若身邊有布朗、安比德、馬克西等隊友，進攻與組織都更完整，因此即使平常少下注，他也會毫不猶豫押76人。

詹姆斯 NBA 費城

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