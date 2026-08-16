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1年2枚戒指 尼克隊中鋒唐斯娶實境秀女星 甜茶、小賈斯汀都來了

編譯彭馨儀／即時報導
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NBA紐約尼克隊當家中鋒唐斯(左)與女星喬丁伍茲(右)在加州馬里布結婚了。（美聯...
NBA紐約尼克隊當家中鋒唐斯(左)與女星喬丁伍茲(右)在加州馬里布結婚了。（美聯社）

NBA紐約尼克隊(New York Knicks)當家中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)與女星喬丁伍茲(Jordyn Woods)在加州馬里布(Malibu)結婚了。

八卦媒體Page Six報導，婚禮場地俯瞰太平洋，以白色鮮花裝飾，所有賓客皆身穿黑色禮服出席。

喬丁身著白色無肩帶曳地長裙與雪紡拖尾，鎖骨處繫著蕾絲圍巾；唐斯則穿著經典黑色燕尾服與皮鞋，十分帥氣。

現場眾星雲集，包括「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet )與網紅女友凱莉珍娜(Kylie Jenner)、小賈斯汀(Justin Bieber)與海莉比伯(Hailey Bieber)夫婦、潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett-Smith)、堤亞娜泰勒(Teyana Taylor)、主播蓋兒金(Gayle King)、奧斯卡影帝麥可B喬丹(Michael B. Jordan)、班史提勒(Ben Stiller)及克里斯汀泰勒(Christine Taylor)。

唐斯的尼克隊友阿努諾比(OG Anunoby)與當家控衛布朗森(Jalen Brunson)與哈特(Josh Hart)也到場祝賀。

賓客離場時，手拿Fanatics禮物與In-N-Out杯子，並穿上印有「5分鐘結婚」的訂製帽T。

28歲的喬丁與30歲的唐斯透過朋友相識，於2020年開始交往並在Instagram上公開認愛。唐斯曾寫下「你就是所有光明中最耀眼的那道光」，感謝喬丁陪伴走過人生低潮。

唐斯2019年曾歷經車禍，當時醫生說存活率只有5%，2020年母親因新冠肺炎(COVID-19)併發症離世，同年NBA休賽期唐斯遭酒駕撞倒住院。

而喬丁在2017年經歷喪父之痛，相同遭遇讓兩人羈絆更深。唐斯感性說，「我的女人給予我的支持遠超世人所知。」

這對情侶克服遠距戀愛，喬丁經常飛往明尼蘇達探望當時效力灰狼隊(Minnesota Timberwolves)的唐斯，直到2024年唐斯轉戰尼克隊，兩人搬到紐約，喬丁也一路陪伴唐斯拿下尼克睽違53年的NBA總冠軍。

兩人交往5年後，去年聖誕節並曬出浪漫求婚照與超大祖母綠訂婚鑽戒，如今終於結為連理。

精華 FAQ

  • 兩人選在美國加州馬里布舉辦婚禮，場地可俯瞰太平洋，並以白色鮮花佈置，整體氛圍浪漫而典雅。

  • 現場包括提摩西夏勒梅與凱莉珍娜、小賈斯汀與海莉比伯、潔達蘋姬史密斯、麥可B喬丹、班史提勒等名流，尼克隊友也現身祝福。

  • 兩人自2020年公開交往後，一路陪伴彼此度過車禍、喪母與喪父等人生低潮，還共同經歷轉隊與遠距戀愛，如今終於成婚。

加州 尼克

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