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詹姆斯進軍YouTube 首支影片集結2016騎士冠軍班底

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NBA／詹姆斯進軍YouTube 首支影片集結2016騎士冠軍班底

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詹姆斯推出Youtube頻道。（路透）
詹姆斯推出Youtube頻道。（路透）

NBA史上得分王「詹皇」詹姆斯（LeBron James）推出全新YouTube頻道「LeBron James」，記錄自己投入高爾夫運動的過程。首集於15日上線，嘉賓找來2016年騎士隊總冠軍成員，大夥10年後相約在蘇格蘭打高爾夫，但厄文（Kyrie Irving）未參與這趟旅程。

詹姆斯的YouTube頻道首集由詹姆斯與洛夫（Kevin Love）、J.R.史密斯（J.R. Smith）、傑佛森（Richard Jefferson）、湯普森（Tristan Thompson）及弗萊（Channing Frye）等2016年騎士冠軍成員共同出演。節目內容除了高爾夫球，也包括回憶往事、品酒及彼此幽默互動。

詹姆斯接受「好萊塢報導」訪問時表示：「我很期待大家看到這一集，這是我和隊友們一生難忘的旅程。我們能在我見過最美麗的一些地方打高爾夫、敘舊。」

他說，自己近來「非常享受」高爾夫運動，在球場上學習並感受這項運動的各種細節，也希望透過頻道讓觀眾一起參與他的高爾夫之旅。詹姆斯說：「高爾夫帶給我作為競爭者所需要的挑戰。我只是很享受其中，學習這項運動、練習，並盡可能多打球。」

詹姆斯的YouTube高爾夫頻道將固定於每月推出1集，而且均安排在星期六上線。節目內容除了打球，也將記錄詹姆斯與朋友造訪世界各地知名高爾夫球場、品嘗當地餐廳及享受高爾夫相關生活。

詹姆斯今年離開洛杉磯湖人隊，與費城76人隊簽下2年合約。

精華 FAQ

  • 首集主軸是詹姆斯投入高爾夫運動的過程，並以旅程紀錄方式呈現。他與昔日隊友在蘇格蘭打球、敘舊，也穿插品酒與幽默互動。

  • 首集由洛夫、J.R.史密斯、傑佛森、湯普森、弗萊等2016年騎士冠軍成員共同出演。文章也提到厄文未參與這次蘇格蘭高球之旅。

  • 該頻道預計固定每月推出1集，並安排在星期六上線。內容除了打球，還會記錄詹姆斯造訪世界各地球場、品嘗當地餐廳與高爾夫相關生活。

詹姆斯 NBA YouTube

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