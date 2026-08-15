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NBA／湖人隊12.5億元被賣掉 唐西奇事前並未被諮詢

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湖人目前以唐西奇（Luka Doncic）為核心。（歐新社）
湖人目前以唐西奇（Luka Doncic）為核心。（歐新社）

洛杉磯湖人隊再度易主，而且創下NBA球隊估值新高。ESPN報導，商人暨洛杉磯道奇隊老闆華特（Mark Walter）以125億美元的估值，將湖人隊股權出售給創投家庫許納（Josh Kushner）及前迪士尼執行長艾格（Bob Iger）。消息震撼NBA圈內人士，交易仍須經聯盟及其他球隊老闆批准。

這距離華特接手湖人不到10個月。2025年10月30日，NBA董事會一致批准華特收購巴斯（Buss）家族的控股股權，當時球隊估值為100億美元，創下NBA球隊交易紀錄。華特旗下TWG Global集團自2021年起已持有湖人26%股權。

如今以125億美元估值出售，意味華特持有湖人期間，球隊估值增加25億美元。ESPN引述消息人士指出，華特從2025年6月同意收購，到本周完成出售，短短約14個月可能取得約25億美元的帳面獲利。

一名過去5年曾有球員效力湖人的經紀人得知消息後直呼：「這真的是出乎意料。」另一名目前旗下有湖人球員的經紀人則表示：「這個消息讓我們所有人都震驚。」

東區球隊一名高層也指出：「沒有人會買下一支球隊後，轉身就把它賣掉。」他認為，華特出售湖人的決定，背後顯然存在其他因素，不只是有人願意支付125億美元。

湖人目前以27歲超級球星唐西奇（Luka Doncic）為核心。消息人士告訴ESPN，唐西奇事前並未被諮詢這次出售，但他預計下周人在斯洛維尼亞期間，與艾格及庫許納進行視訊會議。

一名接近唐西奇的消息人士認為，球員其實不會過度關注老闆更替，「他們有自己的球隊、教練和總經理。他們只會假設老闆有資金，也有贏球的意願。」

該人士也認為，湖人估值從100億美元升至125億美元，凸顯湖人品牌價值無可匹敵，也可能進一步提升唐西奇作為球隊招牌球星的商業價值。

對湖人而言，華特時代即將結束。這段不到10個月的任期內，球隊曾調漲2026-27球季季票價格、裁撤多名長期員工，並增加場邊座位，但球隊只贏得1輪季後賽系列賽。

然而，一名東區球隊高層認為，華特時代對整個NBA而言仍然是成功的，因為125億美元的湖人估值將進一步推高聯盟及其他球隊的資產價值。他說：「NBA作為一項資產，價值持續成長。球隊價值持續上升，因為整體生意表現非常好……現在聯盟的競爭更加均衡，可能是我們有史以來最好的產品，因此市場對這項運動有巨大的興趣，而這一切如今都反映在球隊價值上。」

精華 FAQ

  • 華特接手湖人不到10個月，便以125億美元估值出售股權，刷新NBA球隊交易與估值紀錄。相較於先前100億美元的收購價，短時間內就出現大幅增值。

  • 消息人士指出，唐西奇事前並未被諮詢這次出售。不過他預計下周人在斯洛維尼亞期間，將與新買家艾格、庫許納進行視訊會議，了解後續方向。

  • 因為湖人估值從100億升到125億美元，顯示頂級球隊品牌極具吸引力，也可能推升其他球隊資產價值。多位高層認為，這反映NBA整體生意與市場熱度持續上升。

NBA 湖人 唐西奇

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