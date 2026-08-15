NBA／騎士後衛老換新 交易出施羅德 清出資金鎖定庫明加
持續在今年休賽季重整陣容、蓄勢待發的騎士，周五再傳變動，與黃蜂達成協議，將控球後衛施羅德（Dennis Schroder）搭配部分現金送往夏洛特，換回年輕後衛曼恩（Tre Mann），完成這筆各取所需的交易。
身經百戰的德國跑車施羅德，上季先後效力於國王與騎士，合計出賽70場，場均能攻下10.8分、4.9助攻與2.7籃板，後場防守與組織能力依舊突出。黃蜂總裁皮特森（Jeff Peterson）與主帥李（Charles Lee）過去在老鷹時期就曾與施羅德合作過，如今再續前緣，無疑是希望這位經驗豐富的老將能帶著連續9年未嘗季後賽滋味的黃蜂重返榮耀。
對騎士而言，這筆交易的主因則在於清出薪資空間，送走施羅德後，騎士成功的將團隊薪資壓至第二層土豪線以下，為後續運作爭取到了極大的彈性，騎士目前的重心依然放在與「大鬍子」哈登（James Harden）續簽一份2至3年的長約。
同時，出清後的薪資空間，也讓騎士有更充裕的籌碼去追逐限制性自由球員華森（Peyton Watson）以及庫明加（Jonathan Kuminga），為衝擊東區冠軍持續補強戰力。
騎士將控球後衛施羅德與部分現金送往黃蜂，換回年輕後衛曼恩。這筆交易屬於各取所需，黃蜂補進經驗，騎士則補入較年輕的後場戰力。 騎士最主要的考量是清出薪資空間，讓團隊薪資壓到第二層土豪線以下，提升後續補強與操作彈性。這也有助於球隊為更重要的續約與簽約預留資源。 文章指出，騎士目前重心是與哈登談一份2至3年的續約長約，同時也想利用釋出的薪資空間追逐限制性自由球員華森與庫明加，持續強化爭冠陣容。
精華 FAQ
騎士將控球後衛施羅德與部分現金送往黃蜂，換回年輕後衛曼恩。這筆交易屬於各取所需，黃蜂補進經驗，騎士則補入較年輕的後場戰力。
騎士最主要的考量是清出薪資空間，讓團隊薪資壓到第二層土豪線以下，提升後續補強與操作彈性。這也有助於球隊為更重要的續約與簽約預留資源。
文章指出，騎士目前重心是與哈登談一份2至3年的續約長約，同時也想利用釋出的薪資空間追逐限制性自由球員華森與庫明加，持續強化爭冠陣容。
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