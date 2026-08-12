NBA／衛斯布魯克37歲退休 詹姆斯送祝福：下一站名人堂

詹姆斯（右）與衛斯布魯克（左）2023年同時效力湖人隊。（路透）

NBA 球星「詹皇」詹姆斯 （LeBron James）對前隊友衛斯布魯克（Russell Westbrook）宣布退休 後送上祝福，詹姆斯在衛斯布魯克的Instagram貼文留言：「兄弟，真是一段精采的職業生涯！下一站就是名人堂！」

37歲衛斯布魯克效力18個球季後正式告別籃球場，他在社群媒體寫道：「有時候，你甚至不知道自己已經看到了結局。你必須親身經歷。而現在，一切都結束了。」

衛斯布魯克的職業生涯履歷相當亮眼，他曾在2016至2017年球季拿下NBA最有價值球員（MVP），生涯兩度成為得分王、3度成為助攻王，兩度獲選全明星賽MVP，9度入選NBA年度最佳陣容，並9度入選全明星賽。他也與詹姆斯一同入選NBA 75周年紀念隊。

詹姆斯與衛斯布魯克曾在洛杉磯湖人隊並肩作戰。兩人於2021至2022年球季首度合作，並在2022至2023年球季初期繼續搭檔，直到湖人將衛斯布魯克交易至猶他爵士隊。爵士隨後將他釋出，衛斯布魯克最終加盟洛杉磯快艇隊，繼續留在洛杉磯發展。

不過，兩人在湖人的完整合作球季並不順利。湖人當季戰績僅33勝49敗，未能打進季後賽，詹姆斯也因傷僅出賽56場。衛斯布魯克該季仍繳出平均每場18.5分、7.4籃板及7.1助攻的成績，但與他效力奧克拉荷馬雷霆隊時期的巔峰表現相比，仍有明顯差距。

衛斯布魯克在2016至2017年球季達到生涯高峰，當季平均每場攻下31.6分、10.7籃板及10.4助攻，完成「大三元」，並抱走MVP獎座；他也開啟連續3季平均「大三元」的紀錄。

衛斯布魯克目前仍是NBA史上「大三元」次數最多的球員之一。