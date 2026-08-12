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NBA湖人隊125億元天價售出 前老闆1年內爽賺25億

記者胡玉立／綜合報導
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出資收購NBA湖人隊的喬許‧庫許納。(路透)
出資收購NBA湖人隊的喬許‧庫許納。(路透)

美國職籃NBA最有價值球隊洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)一年內第二次易主；此次將以125億元賣給川普總統女婿庫許納(Jared Kushner)的商人弟弟喬許．庫許納(Josh Kushner)和迪士尼前執行長艾格(Bob Iger)。這筆天價交易創下美國職業運動球隊轉讓紀錄，也刷新了NBA球隊價值飆漲新紀錄。

美聯社報導，湖人隊自1979年起一直由巴斯家族(the Buss family)擁有，去年夏天才被多元化控股公司負責人、億萬富豪華特(Mark Walter)以100億元買下大部分股權，當時即已創下職業體育球隊最高價紀錄。

華特此番出售湖人，等於賺了25億元。

體育媒體ESPN率先報導喬許．庫許納和艾格將收購湖人隊消息。這筆交易仍需獲得NBA理事會批准，過程可能需要幾周；下次理事會會議訂9月在紐約舉行。

庫許納和艾格近期積極爭取為拉斯維加斯引進一支NBA擴軍球隊；收購湖人隊，讓他們不必等到2028-29賽季才有擴軍機會。兩人聲明表示，「身為NBA終身球迷，我們深感榮幸能成為洛杉磯湖人隊管理者。這支球隊是全球最具代表性的運動團隊之一；我們對傑里和珍妮·巴斯(Jerry and Jeanie Buss)的領導及遠見充滿敬意，將在此基礎上致力長期發展，以最高水平競爭賽事，為這支卓越球隊、球迷及洛杉磯市服務。」

湖人隊傳奇球星魔術強生(Magic Johnson)是華特旗下擁有的洛杉磯道奇棒球隊(Los Angeles Dodgers)合夥人之一；他在社群媒體發文大讚這筆交易時寫道：「湖人球迷，你們不可能找到比這兩位更好的老闆了。我認識艾格超過40年，他一直熱愛湖人隊和籃球，他一定會把總冠軍帶回洛杉磯。」

湖人隊曾17次獲得NBA總冠軍，最近一次奪冠是在2020年；過去四個賽季連續打入季後賽。

華特早在2021年即買下湖人隊27%股權，去年10月收購湖人隊大部分股權案獲NBA東主批准，10個月後就做出驚人的出售決定。多家媒體7月報導，華特的商業帝國正受到聯邦檢察官和美國證券交易委員會的稅務詐欺調查。

出資收購NBA湖人隊的迪士尼前執行長艾格。(美聯社)
出資收購NBA湖人隊的迪士尼前執行長艾格。(美聯社)

精華 FAQ

  • 湖人隊此次以125億元出售，金額不僅刷新NBA球隊價值紀錄，也創下美國職業運動球隊轉讓史上的最高紀錄，顯示頂級球隊資產持續飆升。

  • 買家是喬許．庫許納與迪士尼前執行長艾格。這筆交易仍須經NBA理事會批准，預計可能需要幾周，最快要等9月在紐約舉行的理事會會議處理。

  • 華特去年10月才取得湖人隊大部分股權，約10個月後就決定出售；若以125億元成交計算，他等於在這筆交易中賺進25億元，報酬相當驚人。

NBA 湖人 庫許納

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