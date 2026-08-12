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NBA／衛斯布魯克宣布退休 史上最強大三元製造機結束18年生涯

中央社／沙加緬度12日綜合外電報導
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NBA球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）。 (美聯社)
NBA球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）。 (美聯社)

美國職籃NBA球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天在社群媒體上宣布退休，結束18年職業生涯。他昔日以勁爆體能著稱，曾以場均「大三元」表現奪下年度MVP，且是聯盟「大三元」次數最多紀錄保持人。

衛斯布魯克在社群媒體X發布影片，並感性地發文寫道：「有時候，你甚至不知道自己早已看到了結局。你必須親身經歷過。而現在，一切都已落幕。」

衛斯布魯克2008年被西雅圖超音速（奧克拉荷馬雷霆的前身）以首輪第4順位選中，生涯前11個賽季效力於雷霆，期間曾與兩位超級球星杜蘭特（Kevin Durant）及哈登（James Harden）組成「雷霆三少」。

2012年，「雷霆三少」曾率隊打入NBA總冠軍賽，最終以1比4不敵詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）及波許（Chris Bosh）「三巨頭」領軍的邁阿密熱火。

衛斯布魯克是聯盟中著名的「大三元製造機」，生涯累積拿下209次「大三元」，是NBA史上「大三元」次數最多紀錄保持人。

他生涯最具代表性的其中一個球季，是在2016至2017年賽季以場均「大三元」表現，獲選年度最有價值球員（MVP）。

衛斯布魯克生涯9度入選NBA全明星賽，2次拿下明星賽MVP，2度榮登得分王，3次奪下助攻王，2度獲選年度最佳陣容第一隊，而且名列NBA75大球星。

在離開雷霆後，衛斯布魯克曾效力休士頓火箭、華盛頓巫師、洛杉磯湖人、洛杉磯快艇、丹佛金塊及沙加緬度國王等球隊，生涯後期因為打法、傷病及老化等緣故，淪為替補角色。

衛斯布魯克現已37歲，上季在國王是領老將底薪合約，近期據報導在自由市場乏人問津，一度有他將前往以色列打球的傳言。

精華 FAQ

  • 他在社群媒體X發布影片並感性宣布退休，表示職業生涯已經落幕。衛斯布魯克從2008年進入NBA，至今結束18年職業生涯。

  • 他生涯累積209次大三元，為NBA史上最多，並在2016至2017年球季以場均大三元表現奪下年度MVP。此外，他還拿過9次全明星、2次明星賽MVP。

  • 離開雷霆後，他先後效力火箭、巫師、湖人、快艇、金塊與國王。生涯後期因打法、傷病與老化影響，逐漸轉為替補，上季更僅領老將底薪。

NBA 退休 西雅圖

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