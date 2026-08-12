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NBA史上首次父子對決 詹姆斯、布朗尼或聖誕節交鋒

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NBA球星詹姆斯他與兒子曾都同時為位湖人隊效力。（路透）
NBA球星詹姆斯他與兒子曾都同時為位湖人隊效力。（路透）

NBA球星詹姆斯（LeBron James）今夏轉投費城76人隊，與仍效力湖人的兒子布朗尼（Bronny James）分屬不同球隊，兩隊預計在今年聖誕節交手；若父子屆時均保持健康並登場，將創下NBA史上首次父子在正式比賽中對決的紀錄。

2026-27賽季賽程出爐，76人隊在開幕戰和聖誕大戰都將出戰，分別對陣紐約尼克隊和洛杉磯湖人隊。

詹姆斯父子在湖人共度2個賽季後，如今將各自為不同球隊效力。布朗尼希望進一步站穩NBA，而41歲的詹姆斯則繼續追逐生涯第5座總冠軍。

2個賽季前，詹姆斯超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA歷史得分王時，布朗尼就在場邊觀看；之後湖人新球季揭幕戰，詹姆斯與布朗尼更首次同時踏上NBA球場，成為NBA史上首對在正式比賽中同場出賽的父子。

如果兩人最終都能在聖誕節登場，詹姆斯將先回到洛杉磯與家人共度佳節，隨後與兒子在球場上首次正面交鋒。對詹姆斯一家而言，這場比賽也可能成為父子職業生涯另一個歷史性時刻。

聖誕節 詹姆斯 NBA

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