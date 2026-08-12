NBA／柯瑞月底符合續約資格 總管自信說：會當終身勇士人

柯瑞。(美聯社)

勇士隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）即將符合續約條件，球隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）再次重申，有自信球隊的指標球星會當永遠的勇士人。

38歲的柯瑞和勇士合約將在下季到期，本月底他就獲得頂薪續約資格，合約金額最高可達2年1.367億美元。

柯瑞過去已多次公開表示，希望整個職業生涯都待在勇士，小鄧利維也認為，柯瑞的想法沒有任何改變。

「合約到期後是否離開，最終完全取決於他自己的決定。」小鄧利維提到，球隊當然希望柯瑞留下，但若主角主動表示想離開，自己和老闆拉卡柏（Joe Lacob）也會好好商量，不過這些謠言球團都沒考慮過，柯瑞也沒如此想法。

「有兩件和柯瑞有關的事情我很有自信，他渴望勝利，還有想要終身當勇士人。」小鄧利維強調，不管是續約日開始、賽季前或季賽中或季末，相信這兩點不會改變。

小鄧利維今天和當地幾間媒體進行視訊訪問，談到勇士有些安靜的休賽季動作；追求「小皇帝」詹姆斯 （LeBron James）失利外，球團和老將格林（Draymond Green）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福特（Al Horford）、梅爾頓（De'Anthony Melton）和小裴頓（Gary Payton II ）完成續約。

由於兩位鋒線大將「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody ）上季發生嚴重膝傷，下季預計無法完全健康參與賽程，小鄧利維坦言做決定時的確存在風險，畢竟球員的天賦和身體健康沒有完美平衡點，「但我們更看重天賦，而不是只去尋找完全健康的球員。」

波爾辛吉斯上季因傷病僅出賽32場，霍福特也只打了37場，梅爾頓因ACL復健也缺席部分場次，就連柯瑞也因「跑者膝」缺陣了39場比賽。

小鄧利維表示，球團下個賽季目標先放在晉級季後賽，相信巴特勒和穆迪能順利回歸。他也分享，計劃下個賽季鼓勵柯瑞上場更多時間，「我希望他可以打得比上季的43場再更多，這是我們的期待。」他也承認其中存在風險，尤其柯瑞已經步入球員生涯晚期。