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NBA開幕戰賽程曝光 詹姆斯加盟76人首戰對決尼克

中央社紐約11日綜合外電報導
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NBA超級巨星詹姆斯(前)。(美聯社)
NBA超級巨星詹姆斯(前)。(美聯社)

美國職籃NBA今天公布2026-27球季部分賽程，超級巨星詹姆斯（LeBron James）加盟費城76人後，將於10月20日新球季開幕夜出戰衛冕軍紐約尼克

根據NBA官網，NBA開幕戰將有3場賽事，分別是76人對尼克、波士頓塞爾蒂克對底特律活塞、以及奧克拉荷馬雷霆對聖安東尼奧馬刺，將由美國國家廣播公司（NBC）及串流平台Peacock轉播。

詹姆斯於NBA休賽期間加盟76人，將迎來生涯第24個球季。他迄今贏得4座NBA總冠軍、4度榮獲最有價值球員（MVP）、4度拿下總決賽最有價值球員（FMVP）、22次入選全明星。

除了簽下詹姆斯，76人也透過交易從塞爾蒂克換來布朗（Jaylen Brown），將與馬克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）及埃奇庫姆（VJ Edgecombe）組成備受矚目的陣容。

尼克於開幕戰當天，將在主場紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）升起總冠軍旗幟，並領取冠軍戒指。

12月25日耶誕大戰也同樣星光熠熠，當天將有5場比賽，分別為馬刺對尼克、邁阿密熱火對塞爾蒂克、76人對洛杉磯湖人、雷霆對明尼蘇達灰狼、以及丹佛金塊對金州勇士。

其中，尼克將在主場迎戰馬刺，重演2026年NBA總冠軍賽對決；76人則將作客湖人，詹姆斯將以76人球員身分迎戰老東家。

精華 FAQ

  • 根據NBA公布的賽程，詹姆斯加盟費城76人後，將在10月20日的新球季開幕夜迎戰衛冕軍紐約尼克，成為當天最受矚目的焦點戰之一。

  • NBA開幕戰共安排3場賽事，除了76人對尼克之外，還有波士頓塞爾蒂克對底特律活塞，以及奧克拉荷馬雷霆對聖安東尼奧馬刺，並由NBC與Peacock轉播。

  • 耶誕大戰共有5場，包括馬刺對尼克、熱火對塞爾蒂克、76人對湖人等，其中76人作客湖人將讓詹姆斯首次以76人球員身分對決老東家，話題性十足。

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