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WNBA坎寧安再陷風波 對手惡犯被驅逐 喊「白人特權」

世界新聞網王若馨／即時報導
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芝加哥天空隊後衛卡靈頓(中)遭到驅逐出場。(美聯社)
芝加哥天空隊後衛卡靈頓(中)遭到驅逐出場。(美聯社)

WNBA印第安納狂熱隊白人後衛坎寧安(Sophie Cunningham)又捲入新一輪風波，這次牽涉到種族議題。

坎寧安8日在芝加哥聯合中心(United Center)出戰芝加哥天空隊，首節遭天空隊黑人後衛卡靈頓(DiJonai Carrington)擊中臉部和下顎，當場倒地。卡靈頓被判「二級惡意犯規」(Flagrant 2)驅逐出場。

▲ 影片來源：X平台＠espn（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

但就在卡靈頓被逐出場後，她的社群帳號隨即出現一則貼文，以全大寫英文字母寫著「白人特權」(WHITE PRIVILEGE)，並標記「@印第安納狂熱隊」。

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坎寧安得知後表示：「這跟種族完全沒有關係。去年我也做過同樣的事情，結果被驅逐出場，我也確實應該被逐出場。根本沒有理由打出種族牌。」

坎寧安表示，卡靈頓這次的強硬犯規只是「想博取關注」。

坎寧安說：「從我的角度來看，我覺得這顯然沒有必要。我其實從沒跟她說過話，也跟她沒有任何過節。但我想她可能累積了一些情緒。好，妳可以把情緒發洩出來。沒關係，我承受得住。」

印第安納狂熱隊後衛坎寧安在卡靈頓遭到驅逐出場後鼓掌。(美聯社)
印第安納狂熱隊後衛坎寧安在卡靈頓遭到驅逐出場後鼓掌。(美聯社)

自從ESPN在7月21日報導坎寧安關於跨性別參賽的談話後，她一直處於輿論風暴中心。坎寧安當時表示，她希望「保護更衣室裡的年輕女孩」，認為她們「不應該被迫與生理男性對抗」。

這番言論隨即引發爭議，並在狂熱隊比賽場外演變成支持與反對雙方的示威活動。

坎寧安在俄勒岡州波特蘭和明尼蘇達州明尼亞波利斯的客場比賽中，也遭到球迷噓聲；明尼蘇達山貓隊總教練里夫(Cheryl Reeve)率隊對戰狂熱時，更穿上一件印有「跨性別兒童也屬於這裡」(Trans Kids Belong)的T恤。

WNBA球員工會7日發表聲明，譴責針對跨性別社群的「仇恨、虐待與妖魔化」，但聲明內容並未提及坎寧安。

坎寧安在8日對戰天空隊時，於首節剩6分13秒時替補上場，現場觀眾反應十分強烈，掌聲與噓聲交雜。

在卡靈頓對她惡意犯規遭到驅逐後，聯合中心場館大螢幕一度帶到一名穿著支持跨性別權利T恤的球迷，但鏡頭隨後很快切換到其他觀眾。

卡靈頓8日下午在社群媒體發文，標明下一場對打印第安納狂熱隊的日期：「8月23日」，並附上一個咧齒大笑臉表情符號。

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精華 FAQ

  • 她在首節被卡靈頓擊中臉部和下顎倒地，裁判隨即判定卡靈頓為二級惡意犯規，並將她驅逐出場，事件立刻成為焦點。

  • 因為卡靈頓遭逐後，其社群帳號出現全大寫的「白人特權」貼文，還標記印第安納狂熱隊，讓原本的場上衝突迅速延伸到種族討論。

  • 坎寧安表示這件事與種族完全無關，認為自己去年也曾因類似動作被逐出場，並稱卡靈頓的強硬犯規只是想博取關注。

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