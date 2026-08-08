NBA／從熱火回家鄉密爾瓦基 赫洛不在意合約「只想奪冠」
告別效力七個球季的熱火隊，轉戰公鹿隊的射手赫洛（Tyler Herro）表示，合約內容並非自己現在在意的方向，只一心希望幫助家鄉球隊奪下總冠軍。
26歲的赫洛是密爾瓦基本地人，高中就讀附近的格林菲爾德的惠特納爾高中（Whitnall High School），2019年投入NBA選秀會被熱火挑中後一直在邁阿密發展，直到今年被交易到公鹿，和九度入選全明星賽的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）互換東家。
上季赫洛因傷只出賽33場比賽，不過仍有連五季場均超過20分表現，並在2025年入選全明星賽；他還有一年合約在身，如果沒有續約將在2026-27賽季結束後成為不受限制的自由球員。
近期主持一場青年籃球營的赫洛，和年輕球員分享時提到，現階段並不在意合約狀況，「對我、教練團和整個球團來說，這都是一個全新的開始，我不認為這該成為任何人的負擔。」
赫洛還透露，回到密爾瓦基讓他產生職業生涯最強烈的求勝慾望，「我們經歷了很多，能和全新起點、全新球隊、全新管理層和全新教練團到這，我們每個人心裡都點不平衡，教練簡金斯（Taylor Jenkins）也是，還有和我一樣被交易來的隊友們，這不僅是我一個人的事，我認為這裡每個人都憤憤不平。」
如此心態主要是因外界對於安戴托昆波離開後的公鹿普遍不看好，赫洛直白說：「顯然有些人可能認為我們贏不了多少比賽，但這和我們的想法恰恰相反，我們想盡可能多贏球，並且從一開始就真正建立起一種球隊文化。」
赫洛認為球隊正處於全新開始，對他、教練團與管理層都不該讓合約成為負擔，因此現階段更重要的是專注比賽與爭冠目標。 他表示回到密爾瓦基讓自己產生最強的求勝慾望，因為球隊和教練團都是新組合，大家都帶著不服輸的心態，希望一起改變外界看法。 由於安戴托昆波離隊後外界普遍不看好公鹿，赫洛直言這與球隊想法相反，他們要盡可能多贏球，並從一開始就建立真正的球隊文化。
精華 FAQ
赫洛認為球隊正處於全新開始，對他、教練團與管理層都不該讓合約成為負擔，因此現階段更重要的是專注比賽與爭冠目標。
他表示回到密爾瓦基讓自己產生最強的求勝慾望，因為球隊和教練團都是新組合，大家都帶著不服輸的心態，希望一起改變外界看法。
由於安戴托昆波離隊後外界普遍不看好公鹿，赫洛直言這與球隊想法相反，他們要盡可能多贏球，並從一開始就建立真正的球隊文化。
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