NBA灰熊前鋒克拉克死因出爐 法醫認定毒品意外
美國職籃NBA曼菲斯灰熊前鋒克拉克（Brandon Clarke）5月猝逝，洛杉磯郡法醫處7日認定死因為海洛因與古柯鹼作用，死亡方式則列為意外。
路透報導，洛杉磯郡法醫處指出，克拉克的死因為海洛因與古柯鹼作用，並認定多種處方藥物併用的綜合作用，亦是克拉克重要的致死相關因素。
法醫處並未透露具體藥物名稱，但將死亡方式列為意外，完整的法醫報告目前尚未公布。
現年29歲的克拉克，5月中被人發現在加州聖費南多谷（San Fernando Valley）住宅的臥室內失去反應，救護人員到場後宣告死亡。法醫處隔天進行驗屍，並於今天正式核定死因與死亡方式。
克拉克在華盛頓州岡薩加大學（Gonzaga University）完成大學球季後，整個7年NBA生涯都效力曼菲斯灰熊，出賽309場（先發50場），場均攻下10.2分、5.5籃板，並在2019-20賽季於年度最佳新秀票選中排名第4。
克拉克生涯最後幾個賽季一直為傷勢所苦。他2023年撕裂阿基里斯腱後，缺席比賽超過一年；2025-26賽季更因膝蓋與小腿傷勢，僅出賽2場。
克拉克過世前約6周，曾在阿肯色州因涉嫌持有及販運管制藥品、違規超車，以及超速駕車逃逸等罪名遭到逮捕。
克拉克過世後，灰熊形容他為「一名優秀隊友，更是一位好人」，稱他的影響力超越球團，延伸至整個曼菲斯社區。
洛杉磯郡法醫處指出，克拉克的死因是海洛因與古柯鹼共同作用，死亡方式則被列為意外；完整法醫報告目前尚未公開。 法醫處表示，除了非法藥物作用外，多種處方藥物併用的綜合作用，也是克拉克死亡的重要相關因素，但未透露具體藥名。 克拉克整個7年NBA生涯都效力灰熊，出賽309場、場均10.2分；生前又受傷勢困擾，且過世前6周曾因涉毒與交通違規遭逮捕。
精華 FAQ
洛杉磯郡法醫處指出，克拉克的死因是海洛因與古柯鹼共同作用，死亡方式則被列為意外；完整法醫報告目前尚未公開。
法醫處表示，除了非法藥物作用外，多種處方藥物併用的綜合作用，也是克拉克死亡的重要相關因素，但未透露具體藥名。
克拉克整個7年NBA生涯都效力灰熊，出賽309場、場均10.2分；生前又受傷勢困擾，且過世前6周曾因涉毒與交通違規遭逮捕。
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