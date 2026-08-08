NBA灰熊前鋒克拉克死因出爐 法醫認定毒品意外

曼菲斯灰熊前鋒克拉克。(美聯社)

美國職籃NBA 曼菲斯灰熊前鋒克拉克（Brandon Clarke）5月猝逝，洛杉磯 郡法醫處7日認定死因為海洛因與古柯鹼作用，死亡方式則列為意外。

路透報導，洛杉磯郡法醫處指出，克拉克的死因為海洛因與古柯鹼作用，並認定多種處方藥物併用的綜合作用，亦是克拉克重要的致死相關因素。

法醫處並未透露具體藥物名稱，但將死亡方式列為意外，完整的法醫報告目前尚未公布。

現年29歲的克拉克，5月中被人發現在加州 聖費南多谷（San Fernando Valley）住宅的臥室內失去反應，救護人員到場後宣告死亡。法醫處隔天進行驗屍，並於今天正式核定死因與死亡方式。

克拉克在華盛頓州岡薩加大學（Gonzaga University）完成大學球季後，整個7年NBA生涯都效力曼菲斯灰熊，出賽309場（先發50場），場均攻下10.2分、5.5籃板，並在2019-20賽季於年度最佳新秀票選中排名第4。

克拉克生涯最後幾個賽季一直為傷勢所苦。他2023年撕裂阿基里斯腱後，缺席比賽超過一年；2025-26賽季更因膝蓋與小腿傷勢，僅出賽2場。

克拉克過世前約6周，曾在阿肯色州因涉嫌持有及販運管制藥品、違規超車，以及超速駕車逃逸等罪名遭到逮捕。

克拉克過世後，灰熊形容他為「一名優秀隊友，更是一位好人」，稱他的影響力超越球團，延伸至整個曼菲斯社區。