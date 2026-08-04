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NBA／要唐西奇付撫養費 前未婚妻撤回申請

記者曾思儒／即時報導
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湖人隊當家球星唐西奇。(美聯社)
湖人隊當家球星唐西奇。(美聯社)

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）和前未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）為爭取兩名女兒監護權不惜要對鋪公堂，不過原定8月14日開庭審理前，戈爾特斯撤回了請願書，被視為釋出善意的舉動。

戈爾特斯今年3月向洛杉磯高等法院提交請願書，要求唐西奇支付兩名女兒的撫養費和律師費，戈爾特斯在開庭前要提交一份答辯狀。

戈爾特斯開庭前決定撤銷申請，她在一份回應文件中表示，撤回對子女撫養費的申請，目的是能透過雙方同意，以友好方式解決撫養問題，「這符合我們孩子的最大利益。」

唐西奇和戈爾特斯愛情長跑超過十年，2023年求婚成功，兩人育有一名2歲的女兒加布里埃拉（Gabriela）和7個月的奧莉維亞（Olivia），兩名女兒都和戈爾特斯住在斯洛維尼亞，不過今年3月唐西奇證實兩人分手。

根據美國《ESPN》報導，熟悉唐西奇情況的消息人士透露，唐西奇今年2月向斯洛維尼亞法院提交了一份臨時禁令申請，要求立即與加布里埃拉和奧利維亞取得聯繫，並解決共同監護權和子女撫養費問題。

消息來源今天表示，監護權問題還沒解決，目前是由斯洛維尼亞法院處理。

27歲的唐西奇曾宣布，今年夏天將回到斯洛維尼亞陪伴女兒，不會加入國家隊打FIBA世界盃歐洲資格賽，他說：「我愛女兒勝過任何事，她們永遠是我人生第一順位。」

精華 FAQ

  • 她在回應文件中說，撤回申請是希望雙方能以同意、友好的方式解決子女撫養問題，並強調這樣做符合孩子的最大利益。

  • 目前監護權問題尚未解決，相關案件仍由斯洛維尼亞法院處理。雙方先前曾就共同監護權與子女撫養費問題有法律行動。

  • 唐西奇表示今年夏天會回到斯洛維尼亞陪伴女兒，因此不加入國家隊參加FIBA世界盃歐洲資格賽，並稱女兒永遠是他人生第一順位。

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