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NBA／因血栓被迫退役 波許提醒溫班亞瑪「按時服藥」

記者曾思儒／即時報導
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前熱火隊球星波許。2024年資料照片。(路透)
前熱火隊球星波許。2024年資料照片。(路透)

法國球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上季率馬刺隊重返NBA總冠軍賽，亮點表現讓人容易忘記他第二個賽季曾因血栓問題導致賽季提前報銷，「過來人」波許（Chris Bosh）特別提出建議並提醒22歲的溫班亞瑪，要按時服藥，確保不再復發。

曾是熱火「三巨頭」冠軍成員的波許，職業生涯尾聲就出現血栓問題，被迫結束球員生涯。近期他受訪就提到，溫班亞瑪和團隊要確保嚴格遵守治療方式，讓血栓不會再次發生，「因為只要再來一次就受夠了。」

曾11度入選明星賽的波許是2003年選秀會被暴龍在第4順位挑走，生涯前7個球季都效力暴龍，2010年加入熱火，和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）及「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）及韋德組成3巨頭，一起打下2枚冠軍戒，但2015年2月發現有血栓問題，2015到16球季後就暫別球場，之後遭熱火釋出，雖不時透露重返球場渴望，甚至喊出願意「降價」只求回歸，仍沒盼到好消息，黯然結束13年的NBA生涯。

「我就又遭遇一次，共發生兩次，就再也不能打球了。」波許說。

溫班亞瑪2025年2月發現右肩血栓，2024到25賽季只打46場比賽就提前結束，去年7月重返球場，上季出賽64場，助隊一路挺進總冠軍賽，最終5戰不敵尼克隊，和金盃擦身而過。

波許提醒生涯正起步的溫班亞瑪，不要將健康和快速回歸視為所當然，自己就因血栓鬼門關前早一遭，萬事都要更小心。

精華 FAQ

  • 因為波許自己曾兩度遭遇血栓，最終被迫結束NBA生涯，所以他以過來人身分提醒溫班亞瑪，務必嚴格遵守治療與服藥規範。

  • 溫班亞瑪曾在2025年2月因右肩血栓提前報銷，2024到25賽季只打46場；之後他在去年7月復出，上季出賽64場並帶隊闖進總冠軍賽。

  • 波許在2015年發現血栓問題後，2015到16賽季結束便離開球場，雖曾想復出卻未能成功，最終黯然結束13年的NBA生涯。

溫班亞瑪 NBA 馬刺

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