NBA／快艇報價1年2000萬元搶詹姆斯 最後仍輸76人

詹姆斯下一季確定加盟費城76人隊。(美聯社)

詹姆斯 （LeBron James）下一季確定加盟費城76人隊，愈來愈多檯面下內幕隨之曝光。據報導，快艇 與暴龍洽談交易雷納德（Kawhi Leonard）期間，曾積極評估網羅詹姆斯，甚至討論提供一份價值2000萬美元的合約。不過，詹姆斯最終仍選擇與76人簽下2年800萬美元合約。

報導指出，在2026-27賽季開打前，包括塞爾蒂克等多支球隊都曾討論延攬詹姆斯，快艇也是其中之一。由於加盟快艇能讓詹姆斯繼續留在洛杉磯，因此外界一度認為快艇具有地利優勢。

詹姆斯的經紀人透露，在自由市場開啟前，曾有多達27支球隊向他表達興趣，其中甚至包括塞爾蒂克，以及同樣位於洛杉磯的快艇隊。

詹姆斯早在6月就已決定不與湖人隊續約，若轉投快艇，不僅能繼續與家人留在洛杉磯生活，也可獲得相當優渥的待遇。消息人士透露，快艇曾討論向詹姆斯提供一年、總值超過2000萬美元的合約。

然而，今年41歲的詹姆斯挑選下家，考量的並非金錢，而是爭冠機會。他最終選擇加盟76人，主因是認為球隊陣容更具競爭力，有望幫助自己挑戰生涯第5座NBA 總冠軍。

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