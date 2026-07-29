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NBA／布克新歡是大11歲超模 女方曾跟C羅談過戀愛

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太陽隊29歲球星布克。（路透）
太陽隊29歲球星布克。（路透）

NBA太陽隊29歲球星布克（Devin Booker）戀愛了，女友正是40歲俄羅斯超模伊琳娜夏伊克（Irina Shayk）。知情人士透露，兩人戀情剛萌芽，趁著NBA新球季訓練開始前，把握時間相處，感情迅速升溫。

PEOPLE引述知情人士表示，布克與夏伊克是在幾個月前透過共同朋友介紹認識，「他們正在交往，雖然才剛開始，但彼此都很喜歡對方。」

兩人今年夏天一直努力安排時間相聚，因為布克即將投入新球季訓練，因此希望在此之前多陪伴彼此。「未來應該會看到夏伊克出現在布克的比賽現場，她真的非常喜歡他。」

布克過去最知名的一段戀情，是與美國名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）交往。兩人2021年情人節公開戀情，2022年6月短暫分手，但不久後再度復合，並於同年美國網球公開賽公開互動。不過，兩人最終分手。

夏伊克則曾與好萊塢男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）交往，兩人自2015年春天開始戀愛，2017年迎來女兒莉亞（Lea）誕生，分手後仍維持友善的育兒關係。她更早之前曾與葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）交往，每段感情都備受矚目。

俄羅斯超模伊琳娜夏伊克5月出席坎城影展。（歐新社）
俄羅斯超模伊琳娜夏伊克5月出席坎城影展。（歐新社）

精華 FAQ

  • 報導指出，布克的新女友是40歲的俄羅斯超模伊琳娜夏伊克。布克本人29歲，兩人相差11歲，消息來源稱這段戀情剛開始不久。

  • 知情人士表示，兩人是透過共同朋友介紹認識，交往時間雖短但互有好感。今年夏天他們積極安排見面，趁布克進入新球季訓練前多相處。

  • 夏伊克曾與布萊德利庫柏交往，並在2017年生下女兒，分手後仍共同育兒；更早之前她也曾與C羅談戀愛。布克過去最知名的戀情則是坎達爾珍娜。

NBA 俄羅斯 C羅

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