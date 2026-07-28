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NBA／詹姆斯加盟76人隊 考慮住紐約、搭直升機往返費城打球

世界新聞網／輯
2018年，俄亥俄州克里夫蘭高速公路旁豎立著3面大型廣告看板，試圖吸引當時效力騎...
2018年，俄亥俄州克里夫蘭高速公路旁豎立著3面大型廣告看板，試圖吸引當時效力騎士隊的詹姆斯加盟費城76人。（美聯社）

NBA球星詹姆斯（LeBron James）今夏加盟費城76人後，外界持續關注他的居住安排。消息人士透露，詹姆斯正考慮居住在紐約，並搭乘直升機往返費城參加訓練及比賽。

知名NBA記者夏姆斯．查拉尼亞（Shams Charania）早前透露，能夠住在紐約、再搭乘直升機往返費城，是76人吸引詹姆斯的條件之一。不過，詹姆斯本人尚未公開說明最終居住地。

事實上，住在紐約、前往費城打球並非首例。前76人球員、現任洛杉磯湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）於2017年至2019年間效力76人時，就曾從布魯克林住家通勤至費城；傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）也曾在球季期間住在紐約，同時效力費城並經營哈林區夜店。

若採直升機通勤，紐約與費城約150公里的距離僅需45分鐘即可抵達，相較開車約90分鐘更具效率，目前已有包機業者提供固定航線，往返曼哈頓與費城多處停機坪。

不過，這項安排可能面臨政治阻力。去年哈德遜河一架觀光直升機墜毀造成6人死亡後，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表態反對非必要直升機飛行。目前紐約市議會正研議限制市府管理的曼哈頓停機坪僅供必要飛行使用。

跨州通勤也涉及複雜的所得稅計算。若長期居住紐約、前往費城工作，除須繳納費城非居民薪資稅外，也可能同時面臨紐約州及紐約市居民所得稅，是否能完全透過稅額抵免避免重複課稅，仍存在法律與實務上的爭議。

詹姆斯新球季將為76人隊效力。（美聯社）
詹姆斯新球季將為76人隊效力。（美聯社）

精華 FAQ

  • 消息指出，他可能選擇住在紐約，再搭乘直升機往返費城參加訓練與比賽。這項安排被視為兼顧生活便利與職業需求，但目前仍未由他本人正式確認。

  • 知名記者Shams Charania透露，能住在紐約並以直升機通勤，是76人吸引詹姆斯的條件之一。這顯示球隊可能為他提供彈性安排，以配合其生活方式與行程需求。

  • 除了紐約到費城的直升機通勤涉及政治阻力外，還有所得稅與薪資稅的複雜問題。若長居紐約卻在費城工作，可能同時面臨多重課稅與抵免爭議。

費城 NBA 詹姆斯

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